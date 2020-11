Michel Der Zakarian : "Diego Maradona m'avait fait souffrir, il était inarrêtable"

En conférence de presse ce vendredi, au lendemain des obsèques de Diego Maradona en Argentine, Michel Der Zakarian a évoqué la légende. Le technicien héraultais, lorsqu'il était joueur et défenseur à Nantes, avait affronté la star argentine lors d'un match amical face au FC Barcelone : "Diego, c'est ma génération, on a deux ans d'écart. C'est un super joueur. On voit tout ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau de la planète. Il a été un des meilleurs au monde. Après, il avait une vie incroyable, dommage qu'il soit parti si jeune. J'ai joué contre lui en amical, avec Nantes quand il était à Barcelone. Il m'a fait souffrir. Il démarrait sa carrière européenne à Barcelone. Il était inarrêtable, il fallait le couper en deux pour l'arrêter, quand il était lancé, des appuis énormes, qualités de dribble, technique énorme, pied de fou, puissance. Le découper ? Non, on avait interdiction. Moi, je jouais avec Jorge Luis Burruchaga et Julio Olarticoechea à Nantes, quand ils ont été champions du monde, en 86. Ils m'ont dit : c'est un phénomène ! Je pense qu'il est avec les plus grands, bien sûr, avec Pelé, Messi, Cruyff. Zidane, c'est un très très grand joueur aussi, mais ce n'est pas la même qualité pour éliminer, pas la même puissance qu'avait Maradona. Lui et Messi, en un contre un, ils sont redoutables. Capables d'éliminer, trois ou quatre joueurs, mettre des bons ballons derrière, marquer des buts derrière. Ce sont des phénomènes. Si j'avais discuter avec lui ou récupérer son maillot ? Non, mais d'autres joueurs l'ont fait".