Michel Der Zakarian : "J'espère qu'on va emmerder beaucoup de monde"

Toujours en embuscade, le MHSC reste très ambitieux pour la fin de saison en Ligue 1. Seulement, le Montpellier Hérault le sait : à force d'enchaîner les mauvaises performances à l'extérieur (16ème équipe avec huit unités), y compris chez des adversaires moins bien classés, il s'est mis au pied du mur. Obligé, désormais, d'aller chercher des points sur le terrain de concurrents directs : "on a que des matchs importants sur les onze derniers, face à des concurrents. Quoi qu'il arrive, si on veut rester là-haut, il va falloir faire une grosse série. On en a l'ambition, mais est-ce qu'on en sera capable ? Je ne sais pas, je l'espère. Et j'espère qu'on va emmerder beaucoup de monde", déclare le coach Michel Der Zakarian.

Faire une grosse série et emmerder beaucoup de monde

De son côté, Damien Le Tallec est persuadé que lui et ses camarades ont les cartes en main pour être européens : "peu de gens pense qu'on peut le faire. Moi, j'y crois à 100%, on a un très bonne équipe, et je pense qu'on ne sera pas très loin, jusqu'à la fin. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant qu'il faut y être, c'est à l'issue de la 38ème journée", affirme Damien Le Tallec.

Ce n'est pas maintenant qu'il faut y être, c'est à l'issue de la 38ème journée (...) mais c'est sûr que si on fait un mauvais résultat à Rennes, ce sera compliqué

Mais pour être placé d'ici le mois de mai, il faut faire tourner le compteur, y compris hors de la Mosson, et dès dimanche à Rennes. Le milieu de terrain du MHSC en a bien conscience : "Moi, je l'ai toujours dit, je veux jouer l'Europe. Dimanche, il faudra donc montrer qu'on est une équipe qui y prétend. Il faut arrêter de parler, il faut agir. Et c'est sûr que si on fait un mauvais résultat à Rennes, on sera trop loin. On sera à dix points des bretons, et ce sera compliqué."

Rennes - Montpellier : à vivre en direct et en intégralité, dimanche (17h), sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte