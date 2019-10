Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC : "Je préfère avoir des maux de tête"

Montpellier, France

Sur courant alternatif, depuis le début de saison, les footballeurs du MHSC reçoivent Angers ce samedi (20h), à la Mosson, à l'occasion de la onzième journée de Ligue 1. Jusque là, les hommes de Der Zakarian sont intraitables à domicile, mais font du surplace à l'extérieur. La semaine dernière, ils ont été battu à Reims (1-0) et vont devoir rebondir, une fois de plus. Un succès dans leur enceinte serait le cinquième consécutif.

Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian fait face à un petit casse-tête. Pour la première fois de la saison, il dispose de tous ses milieux de terrain : Téji Savanier, Jordan Ferri, Damien Le Tallec, Joris Chotard et Florent Mollet. Cinq joueurs pour seulement trois places. La concurrence est rude, et l'entraîneur n'a cessé de répéter qu'il aurait besoin de tout le monde, que personne n'était indiscutable, que les profils étaient différents et complémentaires.

Seulement, il va tout de même, et pour la première fois, devoir faire un vrai choix dans ce secteur, lui qui a d'ores et déjà fait savoir que Téji Savanier devrait débuter.

Michel Der Zakarian et ses "maux de tête" Copier

La compo probable (5-2-1-2) : Rulli - Souquet, Pedro Mendes, Hilton, Cozza, Oyongo - Le Tallec, Savanier - Mollet - Laborde, Delort