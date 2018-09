Michel Mézy est né dans le Gard, à été à la fois joueur et entraîneur de Nîmes

Montpellier, France

Gardois d'origine mais Héraultais d'adoption, Michel Mézy a longuement évoqué ce lundi soir sur France Bleu Hérault le prochain derby entre Montpellier et Nîmes en Ligue 1. Joueur et entraîneur du Nîmes Olympique, Michel Mézy est aujourd'hui conseiller du président Laurent Nicollin et un fidèle de la famille.

Sur la victoire contre Nice

Le Montpellier Hérault s'est imposé (1-0) samedi dernier au stade de la Mosson contre Nice.

"Je crois que c'est le match le plus accompli depuis le début de saison. C'est une très bonne chose et il faut continuer sur cette lancée" - Michel Mézy

Le derby contre Nîmes

Montpellier affronte Nîmes ce dimanche pour un derby tant attendu. Michel Mézy juge d’ailleurs "bon" le début de saison des hommes de Bernard Blaquart tout en expliquant que les Gardois "reviennent du diable Vauvert".

"La rivalité est source de progrès pas de haine. Ce match contre Nîmes est une très bonne chose mais je ne voudrais pas que ça dépasse les choses. J'espère que le football sortira vainqueur" - Michel Mézy

L'appel au calme

En sous-texte, Michel Mézy a appelé les supporters des deux camps à soutenir leurs équipes et rien d'autre. Depuis de nombreuses semaines la tension monte entre Nimois et Montpelliérains.

"Montpellier est une ville événementielle et Nîmes une ville passionnelle. J'espère simplement que les supporters seront à la hauteur de l'événement" - Michel Mézy

Réécoutez l'interview de Michel Mézy en intégralité Copier

en savoir plus Saison 1, épisode 04 - émission spéciale derby

à lire 500 à 600 supporters nîmois prévus à La Mosson pour un derby à haut risque