Michel Mézy (Montpellier Hérault) : "La Coupe de France fait chavirer les coeurs"

A la veille de Montpellier-PSG en demi-finale de la Coupe de France de football, le conseiller spécial du président héraultais Laurent Nicollin était l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, dans 100% Paillade. Michel Mézy, à la fois touchant, puissant et poignant.

A 72 ans, Michel Mézy n'est pas seulement le conseiller spécial du président Laurent Nicollin. En plus d'être le seul entraîneur de l'histoire du MHSC à avoir soulevé la Coupe de France, en 1990, il est aussi et surtout la mémoire d'un club à part dans le paysage du foot français. Le garant de valeurs que le foot business considère parfois d'un autre temps, mais que les supporters de la Paillade sont fiers de brandir et de voir appliquées au sein de leur institution.

Ce mercredi soir, il prendra place dans son jardin de la Mosson, où il espère de tout coeur voir germer un nouvel exploit. En jeu : une qualification pour la finale de la Coupe de France, la première depuis 1994. Entretien avec Michel Mézy, ce lundi, dans 100% Paillade.

Avant cette demi-finale, arrivez-vous à trouver le sommeil ?

Oui, ce n'est pas ça qui va m'en empêcher (rires). Il y a quand même pire que de jouer une demi finale de Coupe de France contre le PSG.

Avez-vous regardé Rennes-PSG et si oui, qu'en avez-vous pensé ?

Oui, bien entendu. De toute façon, je regarde tous les matchs de Ligue 1. En particulier le PSG. J'ai vu une équipe qui doute d'elle-même. A nous de les faire douter encore plus, tout en sachant très bien que le PSG nous est nettement supérieur. Mais si dans la vie, il n'y a pas de place pour les petits, personne n'arrive à faire sa place au soleil. Donc aujourd'hui, je crois que les joueurs ont la chance et la possibilité de faire un exploit. Ils doivent se persuader que c'est possible, en se dépassant totalement. Et puis, dans la conjoncture actuelle, alors que les supporters ne peuvent pas venir au stade et alors qu'on subit les couvre-feu et ce confinement, si on peut donner du plaisir et si on peut donner du baume au coeur, pourquoi s'en priver ?

Kimpembe, Verratti et Herrera seront absents : est-ce une bonne nouvelle ?

Non, je ne fais pas partie des gens qui pensent comme ça. Ce que je peux dire, c'est qu'à travers les demi finales de Champions League contre Manchester City, je perçois une certaine nervosité. Nous, nous n'avons rien à perdre, nous jouons contre le géant. Il ne faudrait pas que le PSG perde tout cette saison. La pression sera sur leurs épaules et ils doivent la supporter. Ce sont des grands joueurs. Nous, nous sommes des petits, on doit se décupler.

Si vous étiez directeur sportif du PSG, feriez-vous de ce match la priorité de la fin de saison ?

Non, je pense que l'essence même des joueurs de haut niveau, c'est de vouloir tout gagner. Je pense aussi que les joueurs du PSG sont des gens de grande valeur. Mais je crois que Montpellier, avec un état d'esprit irréprochable et des gens qui vont mouiller leur maillot pendant 90 minutes, ça va les perturber. Si on peut les perturber et les faire douter, alors on peut créer une différence qui peut nous être agréable.

Quelle attitude et quel état d'esprit attendez-vous des pailladins, face à Paris ?

Si vous ne vous dépassez pas dans ces matchs là, vous n'avez rien à faire dans le football professionnel, et dans le foot tout court. Le football permet aux petits de battre les grands, au niveau amateur comme au niveau professionnel. C'est ce qui fait son charme. Et les joueurs de Montpellier, je crois qu'ils ont une qualité, c'est qu'ils sont très généreux. On peut les critiquer, cherches la petite bête, dire qu'ils pourraient faire plus. Mais moi, je leur fais confiance pour qu'ils aient ce supplément d'âme pour se surpasser. Et il faut faire avec soi, jamais compter sur les autres. Ne comptons pas sur les absences de Mbappe, de Kurzawa, ils ont de quoi les remplacer.

Dans le Midi Libre, vous avez dit "les lâches meurent plusieurs fois, les braves ne meurent qu'une fois". Pensez-vous que nous avons une équipe de braves ?

Je pense que oui. Il faut de temps en temps les piquer, mais quand on pique, ça fait du bien (sourire). Même si ça dépend des gens. Il y en a qu'il faut piquer, d'autres qu'il faut caresser. Mais je suis persuadé qu'ils feront le maximum.

Allez-vous parler avant ce match, individuellement et collectivement ?

D'abord, tout ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Après, si je peux les aider, je le ferai. Mais il n'y a pas que moi. Il y a Laurent Nicollin, Bruno Carotti, Philippe Delaye. Je me répète, mais ce club ne ressemble à aucun autre. Tout le monde fait pour que ça marche, avec plus ou moins de réussite, mais il faudrait que ce soit plus souvent mis en exergue. Parce que je vous garantis qu'être avec ces jeunes là tous les jours, c'est un bonheur absolu. Je voudrais tant le faire partager, que j'en profite que vous me donniez la parole pour le signaler et pour en remettre une couche.

A vos yeux, quelle est la clef contre ce PSG ?

Ca dépend de l'équipe que Paris va aligner. Mais encore une fois, je vois une certaine nervosité et je pense que dans un match de football, celui qui perd ses nerfs déjoue. Je crois qu'il faut que Montpellier soit au sommet de toutes ces qualités, défensives ou offensives. Que tout le monde joue l'un pour l'autre et ne fasse aucun cas de ce qu'il peut se passer chez l'adversaire. Et surtout, être présent dans tous les duels et être présent dans une agressivité de bon aloi. Parce que je m'aperçois que quand on les touche, ces gens semblent subir un crime de lèse-majesté et perde leur sang froid. Il faut donc de temps en temps, peut-être, leur fait voir qu'on est là et bien là. Après, je tire quand même un coup de chapeau au PSG, parce que sans lui, le championnat n'aurait pas la même saveur sans lui et ne serait pas aussi regardé.

Comment-vivez vous les matchs en général, et comment vivrez-vous ce match en particulier ?

Je les vis avec beaucoup d'intensité. Mais dans la tribune, j'ai la maitrise émotionnelle que je n'aurais plus sur un banc. Je ne parle pas beaucoup. J'essaie d'être objectif et de disséquer tout ce qui peut l'être, pour en faire profiter les autres. Après, la Coupe de France et une demi-finale, même si elle est un peu écornée cette année, c'est quand même l'épreuve reine, celle qui fait chavirer les coeur. Il y a une telle poussée d'adrénaline, un tel désir de vaincre. Et une fois que vous la prenez, quand le président de la République vous la remet, c'est un grand moment. La partager avec les supporters en est un autre. Moi, j'avais un président qui aimait la Coupe de France, qui aimait le football, et qui aimait son club par dessus tout. Il l'a transmis à ses enfants, à Laurent et Olivier. Et si les joueurs pouvaient faire un signe à celui qui est dans les nuages, je crois que ce serait un grand moment.

Etes-vous superstitieux ?

Je mets toujours le même slip, les mêmes chaussettes. Et quand on perd, je change. Mais attention, je le lave le slip, hein (rires). Je rassure tout le monde ! Mais tant qu'on gagne, je mets les mêmes choses avant les matchs.

Michel Der Zakarian va quitter le club : quel message souhaiteriez-vous lui faire passer, avant de se séparer ?

Merci ! Je lui dirais que nous avons passé quatre ans sans aucune dispute, avec toujours des discussions positives. Je lui dirais qu'il a toujours été d'une régularité, d'une exemplarité dans son comportement. Je pense que ce sera un garçon qui aura fait que la Paillade termine quatre fois dans les dix premiers. J'espère que ce n'est qu'un au revoir. C'est rare d'avoir ses qualités, chez un entraîneur mais aussi chez un joueur, puisque je l'ai coaché. Beaucoup de gens tirent la couverture à eux. Lui, il a toujours partagé. Et puis avec Laurent et nous, alors qu'il arrivait en fin de contrat, il y a eu une telle sérénité dans les propos, que je lui dis simplement au revoir et j'espère à bientôt.

Un dernier mot. Jean, fidèle supporter de la Paillade, nous appelés et a souligné l'attitude et la disponibilité des joueurs de Montpellier : vous y veillez et vous y mettez un point d'honneur, n'est-ce pas ?

Oui. J'estime qu'il faut respecter les gens. Quand un supporter vous demande quelque chose, vous faites le maximum pour lui faire plaisir. J'ai horreur des gens qui ne signent pas les autographes en se comprenant pour que je ne sais qui. Parce que je considère que quand quelqu'un se déplace, la moindre des choses est de lui accorder de la sympathie.