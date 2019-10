Michel Mézy rend hommage à Eugène Saccomano "c'était une gouaille, un titi parisien gardois !"

Nîmes, France

Eugene Saccomano, c'était d'bord une voix. Souvenir ému de ce vieux transistor coincé sous l'oreiller pour écouter le foot, les soirées multiplex. Des envolées lyriques, un style souvent imité, jamais égalé. Il a bercé des générations d'amoureux du foot et suscité la vocation de plusieurs générations de journalistes de sport. Lui qui est né à Marseille était avant tout amoureux du Nîmes Olympique. Il était fier d'ailleurs de rappeler qu'il y a même joué en cadets et juniors. Il est ainsi devenu l'une des grandes voix du foot en France, sur Europe 1 d'abord puis sur RTL avec son émission "on refait le match"

"c'était à 12-13 ans l'animateur numéro 1 de l'école. il nous commentait des matchs de foot à la Georges Briquet, comme les anciens reporteurs (..) c'était un animateur né. Il était simple comme tout" Le salindrois Gérard Masseboeuf, ami d'enfance d'Eugène Saccomano

Né le 23 septembre 1936 à Marseille, il grandit dans le Gard, à Salindres où son père était boulanger à la fin des années 1940, puis à Saint Martin de Valgagues et enfin à Nîmes. En 1952, il a 16 ans, il gagne un concours de jeunes reporters sportifs et part couvrir les Jeux Olympiques d'Helsinki. Le temps de passer son bac au lycée d'Alès et sa carrière sportive était lancée.

"Il était amoureux du Nîmes Olympique. Je l'ai côtoyé avec l'Equipe de France quand il est devenu un grand journaliste sportif. Je l'ai connu aussi avec ses spectacles au Grau-du-Roi l"été ! (..) Gégène, je l'aimais particulièrement" Michel Mézy

L'ancien joueur et entraîneur du Nîmes Olympique, Michel Mézy, aujourd'hui conseiller du président de Montpellier, a bien connu ce personnage incontournable du foot français.

"Il disait des bêtises, comme tous les journalistes en disent (rires) de temps. C'est peut-être votre profession qui est en deuil, mais aussi Nîmes et les Nîmois. C'était un garçon qui rayonnait de bonheur et qui faisait partager sa joie" Michel Mézy

Eugène Saccomano, c'est aussi une passion littéraire pour Louis Ferdinand Celine et Jean Giono. En 1968, à 32 ans, il publie "Bandits à Marseille" adapté ensuite au cinéma avec succès par Jacques Deray dans "Borsalino", avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

En 2009, l'ancien maire de Salindres, Daniel Verdelhan lui a remis la médaille d'honneur de la ville.