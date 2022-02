Michel Platini à Aubenas le 18 avril pour un match au profit des pilotes de Canadair décédés en mission

Le Variétés club de France jouera le lundi 18 avril au stade Marquand d'Aubenas contre une sélection départementale des pompiers de l'Ardèche au profit des pilotes de Canadair décédés en, mission. L'équipe de Jacques Vendroux sera composée notamment d'Alain Giresse, de Jean-François Domergue, Benoît Cheyrou ou encore Laurent Paganelli. Le Variétés club de France disputera ce jour-là son 2406ème match. L'entrée est gratuite pour les moins de 8 ans, 2 euros pour les 8-12 ans et 5 euros pour les plus de 12 ans. Michel Platini sera le parrain exceptionnel de cette rencontre et il sera présent dans le sud ardèche lundi 18 avril.