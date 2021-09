Michel Platini veut inscrire le football au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l'Unesco

Inscrire le football au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. C'est le nouveau projet de Michel Platini. "On est en train de travailler dessus", a indiqué l’ancien président de l’UEFA ce dimanche 5 septembre dans la nouvelle émission de France Inter, Hors Piste, présentée par Thomas Sotto.

L'ancien capitaine de l'équipe de France de football a déjà rencontré la présidente de l’Unesco, Audrey Azoulay, qui s’est dite, selon lui, intéressée par le projet.

Protéger "l'esprit du football"

Cette inscription permettrait de protéger "l'esprit du football" afin de "faire en sorte que ça reste un jeu, et que ce jeu soit au-dessus de tout ce qu’il se passe". "Si on va dans une cour de récréation, on fait un "un contre un", on met des pierres de chaque côté et c’est du football. Et ce n’est pas géré par une institution, ce n’est pas pour ça que vous être membre de la FIFA ", a expliqué Michel Platini.

"Le football c’est une flamme, c’est un jeu, c’est une passion. Et je veux qu’il soit reconnu comme cela par l’UNESCO", a-t-il ajouté, regrettant que le football soit aujourd'hui "plus un grand show, un grand business, un grand barnum" qu’à son époque.

Aujourd'hui, le fest-noz breton, le yoga, l'alpinisme ou le tango sont par exemple déjà inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.