Michèle Wolf : une Alsacienne pionnière du football en France

Alsace, France

Le maillot des bleus sur les épaules et les yeux pétillants, Michèle Wolf suit de très près ce mondial : "On va gagner, même les Américaines, on va les battre, en finale peut-être" sourit celle qui a été internationale française pendant 14 ans. La Strasbourgeoise aujourd'hui installée à Stutzheim-Offenheim a commencé à jouer au foot alors que l'équipe féminine n'était même pas reconnue par la fédération française (ce qui n'arrivera qu'en 1972). "Toute petite, je jouais avec les garçons dans la cour ou au coin de la rue, car le foot ça n'existait pas. Donc j'ai commencé la gymnastique à 3 ans, à 12 j'étais championne d'Alsace et de Lorraine et à 14 ans on m'a proposé d'intégrer l'équipe de France de gymnastique. Mais à ce moment-là, j'ai entendu qu'un club de foot (masculin) se montait à Notre Dame de Strasbourg, j'ai tout de suite dit : 'j'arrête la gym'".

La jeune fille se lance donc dans le football, ses deux sœurs et trois tantes suivront. "Mon oncle nous entraînait, ma mère nous suivait à tous les matchs et elle veillait au grain" sourit Michèle qui a perdu son père très jeune. Des trois soeurs, l'attaquante est celle qui ira le plus loin, en s'accrochant : "C'était très dur, on n'avait pas les terrains adéquats, rien n'était aux normes, on n'avait pas de douches..."

L'Alsacienne Michèle Wolf, pionnière du football en France. © Radio France - Solène de Larquier

La joueuse est repérée par Pierre Geoffroy, coach de Reims et futur sélectionneur de l'équipe de France féminine (avant sa reconnaissance par la FFF, c'est Reims qui représente la France lors des tournées internationales) mais Michèle Wolf, appelée au Mexique, ne peut pas honorer sa première sélection. La vendeuse en épicerie n'obtient pas la permission de son patron... Qu'à cela ne tienne, elle décroche l'autorisation l'année suivante et part en Indonésie. "Sur 13 buts, j'en ai marqué 11. Au retour Pierre Geoffroy est allé voir ma mère pour me faire venir à Reims mais elle a refusé. J'étais encore mineure (nldr : Michèle a 18 ans et la majorité est alors fixée à 21 ans), ma mère était seule avec trois enfants... c'était comme ça à l'époque. Mais quand j'avais 20 ans, la majorité est passée à 18 et là je n'ai pas hésité, je suis partie !"

14 ans en équipe de France

L'Alsacienne rejoint l'équipe de Reims avec laquelle elle devient championne de France trois années de suite. Même si les débuts n'ont pas été faciles : "On m'appelait la Boche, j'avais un très fort accent car à l'époque je parlais surtout alsacien à la maison." Puis suivront sept saisons à Lyon avant son retour en Alsace où elle participe à la création de l'ASPTT Strasbourg. Les équipes féminines ne sont pas professionnelles, pendant toute sa carrière, Michèle continue à travailler à côté (comme vendeuse puis à la poste) et à s’entraîner le soir.

Ce qui n'empêche par l'Alsacienne de s'illustrer pendant 14 ans (de 1975 à 1986) comme internationale. Le tournant pour elle c'est la rencontre contre l'Italie le 30 octobre 1982 : "Elles étaient semi-pro, c'était les meilleurs à l'époque, la presse française nous donnait perdantes 4 à 0." Les Françaises s'imposent 1-0. "Après ça, ça a explosé, on m'a même proposé un poste à la Juventus de Turin, j'ai dit non, je suis française, je reste française, et c'est une Alsacienne qui dit ça" affirme Michèle Wolf en éclatant de rire. L'attaquante raccroche les crampons à 35 ans suite à un accident.

L'Alsacienne Michèle Wolf fait partie des 23 Françaises qui ont marqué l'histoire du football. © Radio France - Solène de Larquier

Elle figure aujourd'hui parmi les 23 françaises ayant marqué l'histoire du foot dans l'exposition itinérante du mondial. C'est la première à avoir passé le cap des 30 sélections, à une époque où les matchs étaient beaucoup plus rares.

Aujourd'hui retraité après avoir travaillé quinze ans au musée Tomi Ungerer qu'elle connaissait bien, Michèle Wolf entraine (en tant que numéro 2) les U18 féminines de l'AS Kochersberg et espère bien que ce mondial attirera un nombre records d'inscriptions mais aussi inspirera plus de dirigeants à s'intéresser aux clubs féminins.