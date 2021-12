DFCO - Mickaël Le Bihan répond aux critiques : "je les trouve un peu dures"

D'un côté, la force de caractère d'une équipe qui a su remonter deux buts en 20 minutes. De l'autre, une première heure complètement ratée, avant ce sursaut qui a permis au DFCO d'accrocher le match nul 2-2 face à Niort samedi soir, pour la 18e journée de Ligue 2. Les supporters dijonnais connaissent en tout cas le nom de celui qui a sorti les "Rouges" de l'ornière : l'attaquant Mickaël Le Bihan. De retour après un mois d'absence à cause d'une blessure, il entre en jeu à la 65e minute ... et marque un coup-franc direct égalisateur à cinq minutes de la fin. Titulaires neuf fois en treize apparitions, auteur de trois buts, l'ancien du HAC, de Nice et de l'AJA était l'invité de 100% DFCO lundi 13 décembre 2021.

Vous marquez sur ce coup-franc direct ... pourtant ce n'est pas vous qui tirez d'habitude ?

D'habitude, je laisse souvent les autres. Et puis, tout simplement, je le sentais. Val' (Jacob) le sentait aussi. Aurel' (Scheidler) le sentait aussi. Et puis j'ai insisté pour le tirer. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils ne sont pas restés autour du ballon. Ils m'ont laissé tranquillement me concentrer. Et puis, avec un peu de chance, ça finit au fond. Donc tant mieux pour nous.

A ce moment-là, ça doit palpiter fort quand même. 2-1 pour Niort, 84e minute de jeu ...

J'ai regardé le temps sur le panneau d'affichage et je vois qu'on a encore du temps si je marque le coup-franc. Je me suis concentré un maximum pour le cadrer, déjà, parce que je pensais que même s'il le repoussait, ça pouvait être dangereux. Et puis voilà, ça termine au fond, donc c'est tant mieux pour nous. Malheureusement, on n'a pas su mettre ce troisième but qui nous aurait fait énormément de bien. Mais bon, c'est déjà ça. Quand on perd 2-0 à la mi-temps, faire 2-2, je pense que tout le monde aurait signé à la mi temps.

On a retrouvé un coup-franc direct marqué avec la réserve de Nice en 2018 contre Annecy. Est-ce que vous en avez mis d'autres dans votre carrière?

Non, parce que je ne les tire pas souvent. Mes potes me disent souvent de prendre le ballon. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a bien meilleur tireur que moi. Là je l'ai senti, j'ai vraiment insisté et c'est rentré.

Que retenez-vous de ce match nul contre Niort? Le fait d'avoir su revenir pour égaliser? Ou la première mi-temps - voire la première heure - complètement ratée ?

Il faut dire les choses, on est passés complètement à travers de la première mi-temps et après, je pense que c'était très important de réagir. On a su se parler à la mi-temps. On est revenu avec d'autres intentions et un meilleur état d'esprit et on a su revenir au score.

Mickaël, comment vivez-vous les critiques à votre encontre, assez présentes depuis votre arrivée à Dijon?

C'est compréhensible. On m'a recruté pour que je marque des buts, chose que je fais très peu depuis que je suis arrivé ici. Donc les critiques, je les comprends. Après, je trouve qu'elles sont vraiment accentuées sur moi alors que je n'ai jamais dit que j'étais Cristiano Ronaldo ou Mbappé, à prendre le ballon et dribbler tout le monde. C'est sûr qu'il faut une équipe qui marche pour que j'ai des ballons. Si j'avais raté dix occasions, je comprendrais certaines critiques, mais là, des fois, je les trouve un peu dures.

Après, je les comprends globalement, parce qu'un attaquant doit marquer, chose que je ne fais pas assez. Donc il n'y a pas de souci chez moi. C'est pour ça que je suis content d'avoir marqué ce coup-franc, parce que ça fait un petit but de plus. Qui permet en plus à l'équipe d'avoir un point. C'est ce que je veux absolument, même si je ne dois pas marquer. Le plus important, c'est d'être performant pour l'équipe et ramener un maximum de points.

Est-ce que le statut de recrue vedette et cette étiquette de "deuxième meilleur buteur de Ligue 2", 19 buts avec l'AJA l'an dernier, a pu créer une attente trop grande autour de vous?

Non, je n'ai pas de pression. Après, je comprends les gens. Quand il y a le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 qui arrive, on attend de lui qu'il marque. C'est pour ça, je comprends les gens. Je vais me répéter, mais c'est vrai, il faut que l'équipe marche bien pour que l'avant-centre ait suffisamment de ballons pour se montrer. Je suis sorti plusieurs fois du match sans tirer une seule fois au but, donc c'est compliqué. Maintenant, on en parle avec l'équipe, il y a un tout. C'est l'équipe qui ne va pas très bien, moi qui fait surement les mauvais appels. Donc il y a un tout. On prend tous notre part de responsabilité.

Pour revenir sur votre départ d'Auxerre, pourquoi avez-vous décidé de quitter l'AJA ?

Pour revenir à l'épisode d'Auxerre, je pense que c'est eux qui n'ont pas eu l'intention de me garder, tout simplement. Après, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Moi, j'ai eu un discours très clair, sans parler d'argent, pour prolonger. J'ai juste parlé d'années de contrat. J'ai dit que je ne discuterais pas en dessous de deux ans de contrat. Ils ne m'ont proposé qu'un an, pour moi, il n'y avait pas de négociation possible.

Malgré le début de saison difficile, vous ne regrettez pas d'avoir signé à Dijon?

Non, je suis très bien ici. Malheureusement, ça ne se ressent pas trop encore sur le terrain. Il ne faut pas oublier que ma première saison à Auxerre aussi était loin d'être top. J'en ai parlé beaucoup avec mon agent, avec mes amis, et je mets souvent du temps à être performant dans un club. Il me faut souvent un an.

On a tout pour réussir. On a un super centre d'entraînement, il y a une super ville, il y a un super stade et des supporters au top parce que, franchement, ils viennent beaucoup encourager l'équipe quand même malgré le classement. Il ne manque que les résultats et quelques performances, ça va venir. Il n'y a pas de soucis. Il y a eu énormément de nouveaux joueurs en début de saison, donc forcément, il faut un temps pour s'adapter et ça ne peut qu'aller mieux.

Patrice Garande, votre entraîneur, expliquait que votre association avec Aurélien Scheidler n'était pas complémentaire et qu'elle faisait "déjouer l'équipe". Pourtant, ce weekend, vous avez joué tous les deux ensemble. Pourquoi ?

C'était vraiment pour mettre la pression sur la défense adverse, pour vraiment pousser un maximum et avoir un maximum d'occasions. Il doit toujours penser la même chose. Pour lui, on n'est pas complémentaires. Après, quand on perd 2-0, forcément, quand on a deux attaquants, on les fait jouer ensemble. Pour moi, c'était logique qu'il nous associe sur ce match là. Mais je ne pense vraiment pas qu'il nous associera tous les deux au coup d'envoi.

Mickaël, vous connaissez bien le prochain adversaire du DFCO en 32e de finale de Coupe de France, l'AS Cannes (samedi 18 décembre) ... puisque vous y avez joué !

J'ai fait les deux années en benjamin et la première année en moins de 13 ans !

Quels souvenirs gardez-vous de l'AS Cannes?

Très bien. Parce qu'à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient National. C'était un très beau club et j'ai commencé mes classes dans le sud, là-bas, avant de signer à Fréjus.

Vous les suivez toujours aujourd'hui ?

De moins en moins. J'avais quelques collègues qui jouaient avec moi à Cannes, qui ont continué l'aventure à l'AS Cannes, donc je suivais pas mal les résultats. Mais là, non, je ne connais presque plus personne, à part quelques anciens coachs. Les joueurs, en tout cas, je ne connais plus grand monde.

Encore une équipe qui joue en amateur (N3), est-ce qu'on peut une nouvelle fois parler de piège ? Comme contre Saint-Apollinaire et Morteau-Montlebon ?

Non, ce n'est pas le même piège. J'ai déjà prévenu dans le vestiaire, je pense que ça va être vraiment compliqué parce que, pour moi, le niveau du Sud est vraiment plus élevé. Là, ça va être déjà une équipe plus costaud. Et puis ensuite, le terrain là bas, apparemment, ce n'est pas non plus une galette. Il y a pas mal de sable, donc ça peut être un match compliqué aussi.