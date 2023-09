Mickaël Le Bihan , nouvel attaquant de Caen : "C'est génial de venir épauler Alexandre Mendy"

Entre deux recherches de maison et un premier contact avec le vestiaire du SM Caen, Mickaël Le Bihan a évoqué son retour en Normandie lors de l'émission Allo Malherbe. "C'est exactement ça. Là je fais quelques visites. J'ai déjà commencé le lendemain de la signature et ce soir (lundi) j'ai encore une visite de maison. Ce sont les choses que l'on fait quand on arrive dans un nouveau club."

Après une dernière saison à Dijon marquée par la relégation, le nouvel attaquant caennais ne se voyait pas repartir en National. "C'est ce que j'ai dit au président. J'étais très bien à Dijon mais malheureusement le championnat National... Je suis quelqu'un d'ambitieux même à 33 ans. J'ai eu des sollicitations donc comme je lui ai dit, quand on a des sollicitations c'est difficile de rester dans un niveau plus bas."

A la question d'un auditeur de savoir pourquoi son arrivée s'était conclue dans les dernières heures du mercato, Mickaël Le Bihan a répondu avec franchise. " (Rire) Parce que cela a été très compliqué en fait. Dijon voulait absolument un transfert pour que je parte. Ils ont accepté dès le début un départ mais avec un transfert et forcément, c'est très compliqué de trouver un club qui met déjà de l'argent sur un joueur de 33 ans et surtout sur un joueur qui fait partie d'une équipe descendue en National. Avec Caen, on s'est très vite mis d'accord au niveau des contrats. Mais cela a tardé après énormément pour le transfert."

A Caen, Mickaël Le Bihan va retrouver son ami Alexandre Mendy. "On s'est déjà tous vu dans le vestiaire. Alex, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément depuis Nice. On s'écrivait souvent. C'est génial de venir l'épauler. On m'a vendu le projet en disant qu'Alex était le numéro Un. Il n'y avait pas d'hésitation pour ça. Après, le coach (Jean-Marc Furlan) m'a dit que j'aurais énormément de temps de jeu parce qu'on s'entend très bien. Il sait comment je suis. Il m'a dit tu joueras, il n'y a pas de soucis pour ça. Après on verra bien. Il m'a dit peut-être d'essayer à deux si on s'entend bien avec Alex. Je suis venu aussi pour jouer. Forcément, je veux du temps de jeu. Si je suis sur le terrain, c'est que je suis bon. Si je n'y suis pas c'est qu'il y a meilleur que moi."

Mickaël Le Bihan en retrouvant son ancien coach Jean-Marc Furlan ne sera pas non plus dépaysé dans le vestiaire caennais puisqu'il a également joué avec Yoann Court ou encore Mathias Autret. "On se rend compte qu'on a joué avec pas mal de joueurs. Et puis au final, quand on arrive en fin de carrière, on se rend compte que l'on s'est fait aussi des amis même parmi les adversaires. Ce sont des visages que je connais énormément. Cela facilite forcément l'intégration."

Mickaël Le Bihan s'est aussi prêté au jeu difficile de décrire ses aptitudes en temps qu'attaquant. "J'aime bouger sur le terrain, chose qui faisait qu'avec le coach Furlan on s'embrouillait souvent parce qu'il aime que je reste sur un point fixe (rire). J'aime toucher le ballon et après on va dire que j'aime marquer des buts. C'est ce que je préfère aussi. Etre sous l'attaquant. On verra comment cela se passe. "

Mickaël Le Bihan n'est apparu qu'une fois en championnat de National face au FC Rouen (0-0) le 11 août dernier avant que Dijon ne le fasse plus jouer en vue de son transfert. "J'ai fait tous les entraînements par contre je manque de temps de jeu en match et c'est ce qui est le plus important. Je pense que j'arrive au meilleur des moments. J'en ai parlé avec Mathias Autret dans les vestiaires. Je pense que j'arrive au meilleur des moments avec la trêve pour que je puisse travailler les deux semaines et rattraper. J'espère être prêt dès le match contre Saint-Etienne (sourire). Après, c'est le coach qui décidera. Je suis un compétiteur. je veux jouer et être prêt à tous les matchs. C'est le coach qui décidera mais en tout cas je vais tout faire pour y être." Il pourra peut-être ainsi participer à l'opposition prévue ce vendredi à huis-clos face à l'un de ses anciens clubs , Le Havre.