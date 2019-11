Mickaël Pagis de retour au Stade Rennais

Le Stade Rennais annonce ce vendredi le retour de Mickaël Pagis. Attaquant des Rouge et Noir durant trois saisons entre 2007 et 2010 où il a achevé sa carrière et où il a été préparateur de l'équipe réserve lors de la saison 2012 - 2013, il revient en tant qu’entraîneur spécifique des attaquants de l'académie.

"Une individualisation qu'il prendra en charge de la catégorie U17 au Groupe Pro 2" dans un premier temps précise le communiqué du club.

Les mots d'Olivier Létang :

"Mickaël fait partie des personnes qui ont marqué l’histoire du Stade Rennais F.C. ! Attaquant de grande qualité, son talent, sa personnalité, son expérience et sa connaissance du poste d’attaquant seront des atouts majeurs dans cette nouvelle fonction au sein du club. Le développement et la progression de nos jeunes talents sont fondamentaux. Avec l’arrivée de Mickaël, c’est une nouvelle étape dans l’évolution de notre académie et la recherche de l’excellence dans le suivi individuel des joueurs. Mickaël a le meilleur profil pour accompagner nos talents offensifs. Son sens du déplacement et sa très grande sensibilité technique unique vont beaucoup apporter aux jeunes. Je suis très heureux qu’il nous rejoigne."

Les mots de Mickaël Pagis :

Je suis très content de retrouver les Rouge et Noir, d’autant plus dans le rôle que l’on m’a confié. La gestion spécifique des attaquants est la base de ma formation et ce qui me motive. Pouvoir le faire ici, au Stade Rennais F.C., est une réelle preuve de confiance de la part de la direction du club."