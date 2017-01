Mieux vaut arriver le plus tôt possible au stade pour Les Herbiers-Guingamp en Coupe de France

Après Nantes et Le-Poiré-sur-Vie, c'est au tour des Herbiers de jouer leur seizième de finale de la Coupe de France, ce mercredi soir. Le club du bocage vendéen reçoit Guingamp. Le match se joue à guichets fermés et mieux vaut arriver tôt au stade pour ne pas rater le début.

Comme Nantes, comme Le-Poiré-sur-Vie, Les Herbiers (National) jouent leur seizième de finale de la Coupe de France à 18h ce mercredi soir, contre Guingamp (Ligue 1). Un horaire vraiment pas pratique, en semaine, "mais ce n'est pas nous qui décidons", rappelle le président du club, Michel Landreau. Non, effectivement, les matchs à 18h, c'est une exigence de la télé.

Il vaut mieux partir du travail plus tôt si possible, pour ne pas rater la première mi-temps

Et "mieux vaut arriver le plus tôt possible au stade Massabielle", poursuit Michel Laurent. Il ouvre dès 16h. "Parce que 17h-17h30, c'est l'heure de la débauche et ça risque de bouchonner !". Pour les voitures : le parking du stade sera très vite plein, le plus simple est donc de se garer sur les autres parkings du centre-ville et de finir à pied. Pour les piétons aussi : "avec les mesures de sécurité renforcées, tous les spectateurs seront palpés, les sacs inspectés, forcément, ça va prendre du temps".

Le président des Herbiers demandent donc aussi à ceux qui le peuvent de quitter le travail un peu plus tôt, "pour être sûr de ne pas rater la premier mi-temps".

Où se garer pour aller au stade Massabielle ? - Vendée Les Herbier football

Et pas la peine d'espérer avoir un billet en venant au stade, les 4.700 places ont tous été vendues depuis longtemps. La rencontre se jouera à guichets fermés.