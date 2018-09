Nantes, France

A l'aube de la cinquième journée de Ligue 1 et de la réception de Reims, le FC Nantes n'a pas encore décollé au classement. Après deux victoires et un match nul, les coéquipiers de Valentin Rongier ont fini par remporter leur premier succès il y a deux semaines à Strasbourg. Mais ils sont toujours dix-huitièmes ce dimanche matin. Alors pour engranger des points, ça commence à la Beaujoire. Et avec le public.

Miguel Cardoso le sait, il aura besoin du soutien du douzième homme. Même dans les moments plus difficiles. "On a vu à Strasbourg, ils perdaient 3-1 (3-2 score final), et dès qu'ils passaient la ligne médiane, (il souffle) l'ambiance montait, ça criait, explique, admiratif le portugais. Il a d'ailleurs plusieurs fois loué les publics en Ligue 1. Ça c'est le foot, c'est pour ça qu'on vit ces émotions. Et ça, ça nous aide beaucoup."

C'est un appel à nos supporters - Miguel Cardoso

Il répond aux supporters du club

Le nouvel entraîneur des canaris ne laisse rien au hasard. Et le soutien, il va le chercher, en se rapprochant des fans du FC Nantes. Cette semaine, il leur a proposé de le questionner, sur twitter, avec le hashtag "Ask Cardoso" (demander à Cardoso).

Le plan pour chaque match peut changer, selon l’adversaire. C’est important que les équipes soient flexibles, ça mène au succès. Mais ça ne veut pas dire que le modèle de jeu va changer — Miguel Cardoso (@CoachMCardoso) September 13, 2018

Quand on lui demande pourquoi il a lancé cette démarche originale, il répond avec passion : "Je n'oublie pas que quand j'étais un enfant, j'admirais les stars. Les joueurs, les entraîneurs... Fiou. Je rêvais d'avoir un autographe, une photo, parler avec eux. Maintenant que je suis ici, dans ce rôle, pourquoi ne pas donner ce dont je rêvais, petit?" L'occasion, aussi, de se mettre dans la poche le public de la Beaujoire.

Et ça semble marcher. Pour l'instant en tout cas, les supporters sont derrière leur coach, comme on a pu le voir jeudi sur twitter : "Et sinon, continuez comme ça, la majorité des supporters nantais vous soutient !", "Bonjour Miguel et merci pour la philosophie que vous essayez de transmettre à l'équipe." ou encore "Bonne saison @CoachMCardoso, on est tous derrière vous!"

📋 Le groupe de 18 joueurs convoqué par @CoachMCardoso pour #FCNSDR !



À demain 👊🏼 pic.twitter.com/Md2jYNTHZM — FC Nantes (@FCNantes) September 15, 2018

Il aura bien besoin de ses dix-huit joueurs, et des milliers de supporters, ce dimanche, à partir de 15 heures pour soutenir ses joueurs, face à Reims à la Beaujoire. Un match à suivre en direct et en intégralité sur francebleu.fr