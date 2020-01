Miguel Trauco, défenseur de l'ASSE: "En Amérique du sud, on ferme un stade pour un cas extrême"

Saint-Étienne, France

Il n'a bien sûr pas été uniquement question de cela, mais la conférence de presse avant la réception de Nantes (5e) dimanche pour la reprise du championnat a tourné autour du huis-clos total infligé par la commission de discipline de la Ligue aux Verts (14e).

Pour rappel, cette décision sanctionne les événements lors de la réception du PSG le 15 décembre dernier (0-4) dans le Chaudron. Près de 200 fumigènes craqués et des feux d'artifice tirés en plein match, une première dans un stade en France.

Un fonctionnement différent en Amérique du sud

Il n'y aura donc personne pour la réception de Nantes dimanche (15h). Une situation difficile à concevoir pour le défenseur péruvien de l'AS Saint-Étienne, Miguel Trauco, arrivé cet été de Flamengo au Brésil et habitué aux chaudes ambiances sud-américaines.

"Ce n'est pas à moi de commenter cette décision de huis-clos total. Si la Ligue française pense que cette décision est juste, ça la regarde. Ce que je peux vous dire c'est qu'en Amérique du sud, on ferme un kop, une tribune, un stade pour des choses extrêmes. S'il y a eu un mort par exemple... Mais bon, chaque ligue prend ses décisions et nous devons les respecter."

Claude Puel: "C'est un avantage pour l'adversaire"

"J'ai connu un huis-clos à Nice. C'est spécial, très difficile. C'est clairement un avantage pour l'adversaire. C'est un environnement spécial avec du silence, un peu de pesanteur. Bref, un environnement à apprivoiser."

On fera notre dernier entrainement dans les mêmes conditions.

"On va anticiper en faisant notre dernier entrainement dans les mêmes conditions. C'est vraiment dommage car, je l'ai dit, c'est le match le plus important de la semaine, et on aurait bien eu besoin de notre douzième homme."

Avec le retour peut-être d'Harold Moukoudi

Côté effectif, peu de mouvements à prévoir après la fessée historique reçue à Paris mercredi soir (6-1) en coupe de la Ligue. A noter peut-être le retour d'Harold Moukoudi. Le défenseur était malade cette semaine et pourrait revenir dans le groupe selon le manager des Verts. Ce qui tomberait bien puisque Wesley Fofana est suspendu après son expulsion mercredi soir.

ASSE / Nantes, dimanche 15h à vivre dès 14h30 en intégralité sur France Bleu.