Miguel Trauco, buteur avec les Verts dimanche à Nantes: "Je veux rester à l'AS Saint-Étienne"

Le défenseur péruvien de l'ASSE commence à trouver ses marques depuis son arrivée cet été. En témoigne son but et sa passe décisive lors de la victoire à Nantes dimanche.

Saint-Étienne, France

Les Verts sont au repos pour encore deux jours. Reprise de l'entraînement jeudi matin à l'Étrat, avant un match amical vendredi (17h30) face au Servette Genève à Andrézieux. Match sans les Internationaux retenus en sélection cette semaine, dont Miguel Trauco.

Le défenseur péruvien de l'ASSE (27 ans, 45 sélections) commence à trouver ses marques depuis son arrivée dans le Forez cet été en provenance de Flamengo au Brésil. En témoigne son but et sa passe décisive lors de la victoire des Verts à Nantes (3-2) dimanche.

Que s'est-il passé pour que les Verts passent de la 20e à la 4e place de Ligue 1?

"Il y a eu beaucoup de changements, l'arrivée d'un nouveau directeur et d'un nouvel entraîneur, avec d'autres idées. C'est complètement différent. Mais, nous les joueurs, on doit s'adapter. On travaille pour. Dans cette équipe, personne se sent installé, titulaire. Et cette concurrence tire le groupe vers le haut et nous permet d'avancer."

Miguel, on vous sent de mieux en mieux dans cette équipe stéphanoise, non?

"Oui, et ça fait du bien de marquer. Cela permet de me rappeler au bon souvenir de tout le monde, et de savoir qu'on peut compter sur moi. Je veux rester à l'AS Saint-Étienne. Je sais que j'ai encore des choses à régler dans mon jeu, et des progrès à faire. Et je travaille pour ça."

Vous n'aviez pas marqué depuis combien de temps, vous vous souvenez?

"Ouf, ça doit bien faire trois ans. Je crois que c'était en 2016 ou 2017 avec Flamengo. On jouait la copa Libertadores. Ce but à Nantes est un but important, encore plus que je le mets de la tête, c'est vrai. C'est rare pour moi. Mais je dois vous avouer que je préfère être passeur décisif."