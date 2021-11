Mihailo Ristic (Montpellier) : "Une des plus belles nuits de toute ma vie"

International serbe et défenseur de Montpellier, Mihailo Ristic (26 ans) rêve de disputer la prochaine Coupe du Monde, pour laquelle son pays vient de se qualifier. Il évoque pour France Bleu Hérault ce ticket décroché au Portugal, mais aussi ses performances, la concurrence et son enfance.

Votre pays vient de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en battant le Portugal : comment avez-vous vécu cette soirée et qu'avez-vous ressenti, vous et vos proches ?

C’est incroyable, c’est un rêve qui devient réalité. Depuis que nous sommes petits, nous rêvons de ça. Nous jouons au foot pour ça, pour disputer une coupe du monde. Ce match au Portugal était dingue, parce que tu as la possibilité de te qualifier en battant une très grosse équipe. Honnêtement, cette nuit a été l’une des plus belles de toute ma vie. L’ambiance et l’énergie dans l’équipe, autour du stade, partout… et encore une fois, le fait de se qualifier la bas, ça vous envoie sur une autre planète.

Est-ce que vous vivez désormais pour la jouer, cette coupe du monde ?

Bien sûr, c’est une grosse source de motivation. La coupe du monde est maintenant dans un an, et j’en rêve chaque jour. J’y pense quotidiennement. A chaque entraînement, chaque match, tout le temps en fait, je pense à cette coupe du monde. C’est fou de se dire que là, on a un an pour être prêt, pour donner le meilleur, pour hisser son niveau de jeu. Après, personne ne sait qui sera sélectionné, mais je vais donner tout ce que je peux, je suis ultra motivé pour être au top et participer à cette coupe du monde.

A Montpellier, vous êtes en concurrence avec Nicolas Cozza et Ambroise Oyongo. Mais pour espérer disputer la Coupe du Monde, il vous faut sans aucun doute être titulaire : est-ce que ça vous pousse à faire encore plus ?

Vous savez, je crois d’abord qu’ici la concurrence est saine. C’est bien d’avoir deux ou trois joueurs au même poste, avec un haut niveau. Ca nous motive, parce que si tu vois ton collègue faire un entraînement de malade, tu as envie d’en faire encore plus pour atteindre le même niveau. Et bien sûr, si tu veux atteindre le graal, tu dois être le meilleur en permanence. Et tu dois jouer le plus souvent. Mais très franchement, ce n’est pas exactement comme ça que je vois les choses. Sur un plan personnel, bien sûr… mais pour moi, l’essentiel est que la relation soit bonne, que chacun est une bonne mentalité. Qu’on soit tous prêts pour chaque match et pour l’équipe. Parce que si je suis génial mais que mon équipe ne va pas bien, à quoi ça sert ? Donc voilà, je veux qu’on soit tous les trois bien dans nos baskets, qu’on ait un bon niveau. Et puis après, bien sûr que j’ai un plan en tête. Je crois en moi, et je crois et je pense que tout va bien se passer.

Le coach dit que vous êtes un joueur très doué, très technique, mais parfois pas assez dur, pas assez méchant. Est-ce vrai et votre marge de progression est-elle là ?

Je suis d’accord avec lui. Mais je pense que mon plus gros problème est de ne pas avoir été fixé à un poste unique. J'ai joué à gauche, sur une aile, au milieu. Alors c’est bien, mais en même temps… je pense qu’il vaut mieux avoir un poste et s’y tenir. J’en ai parlé souvent avec le coach, et nous avons une bonne connexion, on se comprend bien. Moi, je préfère jouer à gauche, mais s’il décide de me faire jouer ailleurs, je peux le faire pour le bien de l’équipe, parce que c’est ça l’essentiel. Après, j'ai aussi eu des pépins physiques depuis le début de saison, mais je pense que tout est rentré dans l’ordre et que ça va aller.

Est-ce que vous préférez jouer à quatre ou à cinq derrière ?

Peut-être à cinq, parce que tu as quelqu’un qui te couvre. Et c’est plus facile quand tu as un peu moins d’obligations défensives. Donc j’aurais tendance à dire cinq. Mais en même temps, ce n’est pas un problème. Tu parles avec le coach, il te dit ce que tu as à faire. Et tu n’as plus qu’à tout donner.

Mihailo Ristic et le russe Daler Kuzyaev durant un match de qualification de la Ligue des Nations en 2020 © Maxppp - ANDREJ CUKIC

Savez-vous de quoi votre avenir sera fait, alors qu’il ne vous reste que quelques mois de contrat à Montpellier ?

Dans le passé, je pensais parfois à ça, à ma situation, mais ce n'est pas la meilleure chose pour moi. Ca m'empêchait de me focaliser sur ce que j'avais à faire, j'étais moins concentré. Donc maintenant, et surtout en ce moment je pense au foot et basta. C’est comme ça que les meilleures choses arrivent. Il se passe plein de choses en dehors du terrain, mais j’essaie de les laisser de côté, de me concentrer sur le football, l’équipe, le staff. Il y a eu quelques discussions, mais pas d’offre pour l’instant. On verra bien.

Revenons sur la Coupe du Monde : le président serbe vous a offert un million d’euros pour la qualification, mais est-il vrai que vous avez choisi de reverser cette somme à des enfants malades dans votre pays ?

Oui, avant de partir pour Lisbonne, le président nous a rendus visite et nous a annoncés une prime d'un million d’euros. Je pense qu’on a eu raison, parce qu’en Serbie, beaucoup d’enfants ont besoin de cet argent, plus que nous. Ce million est très important pour eux, et tout le monde était d’accord avec ça.

Votre enfance à vous, à quoi a-t-elle ressemblé ?

J’ai eu une enfance formidable, pour être honnête. Et parfois, cette période me manque. J’ai grandi en Bosnie, dans un petit village de la République de Srpska, où je passais mon temps avec mes cousins, qui étaient mes meilleurs amis. Le football, c'est tout ce qu'on avait. Et on jouait au foot du matin au soir, 24h sur 24. Je regrette parfois ces moment-là, je suis nostalgique, il n’y avait que de la joie, on s’amusait sans arrêt. Je n’y vais pas très souvent, mais quand j’ai un peu de temps, que je peux prendre un vol, j’aime y retourner. Rentrer à la maison, parce que cet endroit me manque.

Vous étiez très jeune au moment de la guerre de Yougoslavie et des bombardements de Belgrade, mais avez-vous des souvenirs ?

D’abord, mon père a fait la guerre, il a participé à défendre le pays. En réalité, moi, je n’ai pas beaucoup de souvenir. Le seul, c’est que le ciel était tout rouge, parce qu’il y avait des combats. Nous habitions loin de Belgrade. Ensuite, j’ai évidemment beaucoup parlé de la guerre avec mon père et avec d’autres habitants de notre village, parce que beaucoup ont combattu, notamment en Bosnie, et vécu les bombardements. Ce n’est pas très agréable d’y repenser, de l’imaginer, mais c’est ainsi, ça s’est produit.

Si vous avez tous choisi de reverser votre prime aux enfants malades, est-ce parce que vous vous considérez comme des privilégiés dans un pays qui a souffert ?

Toute l’équipe, moi y compris, nous réalisons que la vie que nous menons est une bénédiction. Nous sommes chanceux de faire ce qu’on fait, de vivre notre rêve. Je pense notamment à ce match au Portugal, au fait de représenter notre pays et de remporter cette partie. Donc bien sûr que quand s’est présentée cette possibilité de donner l’argent aux enfants, la question ne s’est pas posée. Pour moi, c’était évident. Et je crois que ça l’était aussi pour le reste de l’équipe nationale.