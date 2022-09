Mikaël Hanouna, directeur général de Niort, invité exceptionnel de notre podcast "Bleu Chamois"

Recrues, projets pour l'avenir... Mikaël Hanouna se livre et nous dévoile les coulisses du mercato niortais. Le directeur des Chamois Niortais en profite pour faire le point sur les dossiers d'actualité et évoquer son souhait de voir un jour un nouveau stade à Niort.

Pour ce deuxième épisode de "Bleu Chamois", nous avons braqué nos projecteurs sur le mercato des Chamois Niortais. Enregistrée sur l'annexe de René-Gaillard avant les matches contre Le Havre et Amiens, l'émission du jour donne la parole au directeur général du club. Mikaël Hanouna nous explique ses choix, ses souhaits et les contraintes avec lesquelles il doit composer. On vous donne aussi notre analyse du recrutement niortais. De quoi vous forger votre propre opinion. Bonne écoute !

Bleu Chamois, épisode 2 : "Bilan du mercato" Copier

L'épisode 2, le sommaire

L'invité : Mikaël Hanouna, directeur général du club

La statistique de Simon Vuillemin : Niort, équipe reine des penalties

Que sont-ils devenus ? Antoine Baroan, nouvelle vie en Bulgarie