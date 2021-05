Mikaël Hanouna, DG des Chamois Niortais : "l'heure est à l'union sacrée"

C'était le scenario catastrophe, redouté, et il est arrivé. La défaite contre Guingamp, conjuguée au match nul de Dunkerque et la victoire de Caen dans les dernières secondes, envoie les Chamois Niortais dans un barrage aller-retour contre Villefranche-Beaujolais cette semaine. Le directeur général du club Mikaël Hanouna était l'invité de 100% Club lundi pour faire le point sur la situation.

L'heure des bilans attendra

"L'heure est à l'union sacrée autour du club pour faire le maximum dans ces deux matches, montrer ce qu'on est capable de faire pour conserver notre statut de club de Ligue 2. L'heure des bilans sonnera au moment du coup de sifflet final samedi soir."

Le scénario catastrophe

"Ce sont les aléas du foot. On doit accepter les règles. Et la règle, si on est 18e après 38 journées, c'est qu'on joue les barrages. Bien sûr, on ne l’espérait pas, mais on y est et il faut assumer. On a une grande confiance en notre coach et nos joueurs."

La tension de fin de match contre Guingamp

"C’est l’ascenseur émotionnel du foot, c’était compliqué. A la 89e minute, Clermont égalise, Caen jouait à 10 et puis ils ont eu un penalty qu'ils ont marqué. Ça a été compliqué, difficile à avaler. Dès la fin du match, on a remis les compteurs à zéro avec un match aller-retour qui nous attend."

La décision est tombée lundi soir, Mikaël Hanouna est suspendu huit matchs pour un comportement excessif envers le corps arbitral samedi soir après le match contre Guingamp.

Niort favori contre Villefranche?

"Je pense que c’est un match couperet. Ce sont deux matches de coupe, c’est du 50-50. Ils ont autant de chances que nous de gagner ces matchs-là. A nous de faire ce qu’il faut pour justifier le fait qu’on soit le club de Ligue 2. Il va falloir bosser, retrouver des valeurs, de la vertu, de l’allant offensif."

Mise au vert pour le groupe

"On est parti depuis dimanche en région lyonnaise pour se mettre au vert durant trois jours. En apportant de la positivité, de la confiance, des bonnes ondes à ces joueurs pour qu’il fasse le boulot qu’on attend d’eux. Et on a confiance en eux."

Valentin Jacob non retenu

"C’est un choix du coach. Honnêtement, si on prend un coach, c’est pour le laisser travailler. On ne rentre pas dans le domaine technique. Valentin est un joueur important. Il est en fin de contrat. Le coach ne l’a pas pris, c’est sa décision. Et puis c’est pour le premier match, on verra pour le retour."

Le club en danger?

"La descente en National, ce n’est pas la mort du club, mais notre ambition est de rester en Ligue 2. On ne mérite pas cette place de 18e, mais on y est. Le bilan des responsabilités sera fait. Il y a eu des choses bien faites, d’autres non. On en discutera pour se sécuriser à l’avenir" explique Mikaël Hanouna.

"Les Chamois, c’est une institution pour laquelle on s’est pris d’amour et qu’on veut amener le plus haut possible. Il faut travailler l’identification du club, avoir des meilleurs résultats et limiter l’aléa sportif. Ça passera par rectifier des choses qui n’ont pas été bien faites."

Le barrage entre les Chamois Niortais et Villefranche-Beaujolais est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Poitou. Match aller mercredi à 19 heures depuis Villefranche (avant-match dès 18h45, 100% Club entre 18h et 18h30). Match retour samedi au stade René Gaillard à 20h45 (avant-match 20h30).