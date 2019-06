Mirande : le club de foot gersois va suivre de près Valérie Gauvin et les Bleues

Mirande, France

Les choses sérieuses commencent ce dimanche soir pour les Bleues. Elles affrontent le Brésil en 8e de finale de la coupe du monde et les joueurs du FC Mirande ne vont pas en rater une miette. Soirée spéciale au club ce dimanche soir avec grillades, bodéga et télévision allumée pour voir le match et pour encourager Valérie Gauvin, l'enfant du pays.

Une fille au-dessus du lot

L'avant-centre de l'équipe de France est née à la Réunion, mais elle a passé une grande partie de son enfance à Mirande, et c'est là qu'elle a commencé à faire des étincelles avec un ballon rond aux pieds. Le vice-président du club Xavier Abadie était son entraîneur à l'époque où elle jouait avec les moins de 13 ans. Il se souvient d'une fille au-dessus du lot.

C'était la meilleure de l'équipe, dans sa génération et même de la génération au-dessus. Ce qui était génial avec Valérie c'est qu'elle jouait tous les postes. A 10-11 ans, les gamins veulent tous être des Zidane et marquer des buts, alors que Valérie, elle aimait faire les 3 postes. - Xavier Abadie

Valérie Gauvin a été ensuite détectée à 12 ans et a rejoint le centre de formation du TFC. A l'époque, "sa maman a même déménagé à Auch pour être plus près de Toulouse et pour l'emmener aux entraînements" raconte Xavier Abadie. Il n'est pas surpris que la joueuse ait ensuite décollé jusqu'à rejoindre le club de Montpellier, en première division, et l'équipe de France.

Des maillots dédicacés pour les footballeuses de Mirande

Les joueurs et les responsables du club de Mirande la suivent avec attention sur toute cette compétition. Et elle ne les a pas oubliés non plus. Elle vient d'envoyer un carton de maillots dédicacés par les Bleues pour l'équipe féminine de Mirande dont elle est la marraine.