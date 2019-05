"Mitigée" "Plutôt réussie" les supporters de l'OGC Nice jugent la saison du Gym

Nice, France

La victoire dans le derby vendredi soir laisse finalement une impression positive à cette saison du Gym, qui n'aura jamais atteint les sommets, que ce soit en terme de jeu ou de classement mais qui a quand même laissé espérer jusqu'à la 35e journée une qualification européenne. Finalement la 7e place en Ligue 1 reflète bien ce parcours cohérent à défaut d'être flamboyant.

"On a été plombé par Balotelli" "C'est une réussite par rapport à l'effectif" Les réactions des supporters après cette saison du Gym

18e attaque mais 3e défense de Ligue 1, le Gym a joué avec ses armes, sans avant-centre performant mais avec une arrière-garde très complémentaire et un gardien souvent infranchissable. L'Argentin Walter Benitez termine la saison comme il avait commencé la sienne. Avec un match de très haut niveau. On se souvient de sa démonstration à Lyon qui avait permis au Gym de gagner son premier match. Face à Monaco vendredi, il a écœuré Falcao, Fabregas ou Gelson Martins. L'Argentin est d'ailleurs plébiscité par les supporters comme aiglon de la saison. 16 matchs sans encaisser de but en Ligue 1 pour lui, aucun autre gardien ne fait mieux. Il n'a pourtant pas été retenu parmi les 5 gardiens nominés pour les trophées UNFP.

🔴⚫️Selon vous qui a été le meilleur joueur cette saison à l'@ogcnice ❓🤔 — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 26, 2019

Parmi les satisfactions, on notera aussi la saison surprenante de Youcef Atal, latéral droit tellement offensif qu'il termine meilleur buteur du club (6 buts) à égalité avec l'attaquant Allan Saint-Maximin qui figure lui dans la catégorie "déception". On attendait beaucoup de sa deuxième saison niçoise. Le feu follet s'est enfermé dans un jeu stéréotypé en seconde partie de saison, qui lui permet de terminer en tête du classement des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 (143 - devant Ben Arfa et Pépé) mais loin, très loin des meilleurs buteurs ou passeurs du championnat. Il devrait quitter la Ligue 1, lui qui a confirmé vendredi soir qu'il avait des touches à l'étranger et que c'étaient les pistes les plus avancées.

Les réactions des supporters du Gym sur la page Facebook France Bleu Azur - capture d'écran

Du côté de Patrick Vieira, cette première saison "enrichissante" selon ses termes est saluée par beaucoup de supporters qui reconnaissent sa faculté à s'adapter à son effectif et à prendre des points avec des armes peu aiguisées. L'OGC Nice est la première équipe dans l'histoire du championnat à terminer dans la première partie du classement avec seulement 30 buts inscrits. "On sait que ce sera très compliqué de refaire une saison comme ça," confirmait-il avant le match contre Monaco. Sera-t-il au moins sur le banc ? "Je n'ai aucune raison de partir". Même un nouvel actionnaire ? "Je n'ai pas de raison de m'inquiéter, je sais ce qui va se passer".