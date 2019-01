L'ex-attaquant marseillais entame un prêt de 18 mois avec le club de Galatasaray. Temporairement, Mitroglou n'est plus marseillais.

Marseille, France

Entre l'OM et Konstantinos Mitroglou , c'est fini. L'ex-attaquant marseillais a été prêté pour 18 mois au club turc de Galatasaray. Mitroglou, 30 ans, n'est jamais parvenu à s'imposer sous le maillot olympien. Neuf buts la première saison, trois depuis le début de la seconde, le Grec s'est surtout fait remarquer par sa nonchalance sur le terrain et ses grosses maladresses face au but. Il rejoint Galatasaray, où il a passé avec succès la visite médicale ce jeudi après midi. Galatasaray est actuellement deuxième du championnat Turc.

"C'est quelqu'un d'attachant" - Morgan Sanson, milieu de terrain de l'OM

💊 Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 👍🏻 pic.twitter.com/cin1sqUe1f — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2019

Le départ de konstantinos Mitroglou en Turquie s'explique aussi par l'arrivée, durant le mercato d'hiver, de l'italien Mario Balotelli à l'OM.