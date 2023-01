Mobilisation générale au stade Serzian pour déneiger le terrain avant le match ASM Belfort-Annecy

Joueurs, dirigeants, éducateurs, bénévoles et même des suppporters...ils étaient une cinquantaine hier mercredi à donner des coups de pelle pour l'ASM Belfort au stade Serzian, pour dégager la neige qui recouvrait le terrain. Dimanche, les belfortains accueillent Annecy en 16e de finale de coupe de France. Belfort rêve d'une nouvelle épopée, comme en 2020, quand le club de la cité du Lion avait atteint les quarts de finale, avant d'être éliminés à Bonal par Rennes.

ⓘ Publicité

"On était contents de se retrouver"

"On a enlevé la neige par bandes. Ca nous a pris toute la journée ! On a mis une bâche, si la neige revient. Il y avait une bonne dynamique entre nous tous, on était contents de se retrouver !" raconte Hervé Ribot, responsable de l'école de foot de l'ASMB, qui a participé à cette opération déneigement.

Près de 7000m3 de neige dégagés

Entre 6 500 et 7 000 m3 de neige ont été dégagés. Le club a offert des places à ses supporters venus donner un coup de main, comme Marie-Jeanne venue exprès de Beaucourt pour aider le club : " Pour son équipe, qu'est ce qu'on ne ferait pas ? C'est du sport ! Je leur souhaite de tout mon cœur de gagner, je serai là dimanche en supportrice. "

Il reste encore des places pour le match de dimanche. Elles sont à récupérer au stade Serzian vendredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 13h. Plus de trois mille places sont en vente pour le grand public.

Ce match ASM Belfort-Annecy sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce dimanche dès 18h30.