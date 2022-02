Mobilisation générale ce samedi contre la gestion de l'AS Nancy Lorraine

Pour dénoncer la gestion du club par les nouveaux actionnaires, les supporters organisent une manifestation ce samedi à 14h à Nancy. Entre 500 et 600 personnes sont attendues, d'anciens joueurs devraient s'exprimer et l'appel est relayé même jusque dans les rangs politiques.

Un rassemblement pour "l'amour du chardon" et contre la "gestion du club". Les supporters de l'AS Nancy Lorraine sonnent la charge et organisent une manifestation ce samedi à 14h sur le quai Sainte-Catherine à Nancy. Alors que le club est englué à la dernière place de Ligue 2, les supporters dénoncent la gestion du club par le groupe New City Capital et "l'organisation institutionnelle qui sévit au club depuis le début des années 2010".

Entre 500 et 600 personnes sont attendues, certains anciens joueurs devraient être présents pour cet appel très relayé sur les réseaux sociaux. Interrogé sur France Bleu Sud Lorraine, Killian Valentin le porte parole des Saturday FC confirme cet élan : "on a le sentiment que cela réunit de plus en plus de monde, que l'on est tous conscient de ce qui se passe, et que cette situation s'empire avec les nouveaux actionnaires".

Du côté des politiques nancéiens, François Werner, maire de Villers-les-Nancy et vice président de la métropole chargé de l'attractivité et du développement économique et touristique, a fait part de ses préoccupations sur l'avenir de l'AS Nancy Lorraine.

Concrètement, les supporters demandent aux actionnaires de changer les choses et la mise en place de cinq mesures, comme la nomination d'un directeur général adjoint connaissant l'histoire du club, la présence au quotidien à Nancy du président Gauthier Ganaye ou encore une meilleure implication dans la section féminine et auprès des clubs régionaux. "On est dans un démarche institutionnelle, confirme Killian Valentin, ces demandes sont précises pour que les choses changent et s'améliorent. Si rien ne change il y aura d'autres actions".

