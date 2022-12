Mohamed Chaouch, ex joueur du GYM et du Maroc, "très fier de cette génération marocaine"

Mohamed Chaouch avait le coeur marocain mais avec un soupçon de bleu lors de la demi-finale remportée par la France face au Maroc au mondial de foot au Qatar. Lui, l'ancien joueur du GYM et international marocain a vibré : "j'ai trouvé quand-même que cette équipe du Maroc avait la possession et le match en main mais elle était en face d'une équipe de France très expérimentée." La défaite au bout du chemin certes, mais elle n'occulte pas l'immense parcours des marocains. "Je suis très fier de cette génération qui a beaucoup de talent, j'ai vu une équipe du Maroc très solide, très solidaire. Se trouver à ce niveau là, c'est exceptionnel. C'est une fierté pour l'Afrique et les pays arabes."

"Donner à tous les pays africains à réfléchir"

Pour Mohamed Chaouch, il faut que cette épopée serve pour l'avenir : "cela va donner un peu à tous les pays africains et arabes à réfléchir : maintenant on est capables de rivaliser avec les pays européens et sud-américains. En travaillant je suis persuadé qu'on trouvera un jour une équipe africaine en finale de coupe du monde."

Quant à la finale France-Argentine dimanche : "Je suis pour la France c'est sûr, je dirais victoire 1-0 ou même 2-0 pour l'équipe de France."