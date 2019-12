Mohamed Simakan, après le succès de Strasbourg face à Toulouse : "On a montré que c'était une erreur à Brest"

Strasbourg, France

Thierry Laurey l'entraîneur strasbourgeois, relevait la bonne réaction d'orgueil de son équipe, qui s'est créé énormément d'occasions de but franches, surtout en première période : "Il y a du bon et du moins bon, mais dans l'ensemble, on a eu la volonté d'effacer cette triste soirée de mardi. On a réussi à le faire avec la manière notamment en première mi-temps, où on avait le match en main. Ça s'est un peu compliqué en deuxième période, mais c'est plutôt positif de marquer quatre buts. Avec le début de championnat qu'on a eu, se retrouver avec 21 points c'est pas si mauvais que cela. On a encore deux matches à négocier avant Noël, il faudra qu'on arrive à prendre des points sur ces deux matchs".

Le score aurait pu être plus large

Du soulagement aussi chez le défenseur central Mohamed Simakan, qui était très abattu après la débâcle de mardi soir en Bretagne. "On a fait le taf, on a voulu montrer aux supporters que c'était une erreur à Brest et qu'on s'en excusait, se réjouit le prometteur défenseur des Bleus et Blancs. La réaction collective a été bonne aujourd'hui. Le score aurait pu être encore plus large. C'est bien de marquer quatre buts et on a été une bonne équipe compacte à la fin. Ça a été une bonne leçon à Brest, tout le monde s'est remis en question et ça a donné ce résultat final".

Kombouaré fait grise mine

La situation devient très compliqué à Toulouse, qui enchaîne une septième défaite consécutive en Ligue 1. L'entraîneur Antoine Kombouaré est apparu abattu : "C'est inacceptable de voir comment on défend ce soir. On est très friables défensivement, il y a beaucoup de lacunes dans le repli défensif, on ne reforme pas le bloc assez vite et on ne gagne pas les duels. C'est navrant et ça rend les choses compliquées. Au-delà de la colère, il y a un sentiment de honte. Je suis forcément mécontent de mon boulot aussi, parce que je n'arrive pas à trouver les solutions. On a deux matches de championnat avant la trêve pour essayer de crever l'abcès et d'arrêter l'hémorragie. Aujourd'hui, je n'arrive pas à faire en sorte que mes joueurs aient un moral plus costaud, mais on ne lâche jamais. La 18ème place est à trois points. Je m'en fous de ma situation. A mon âge, je ne pense plus à ça, je suis un homme heureux, je suis content de bosser, j'adore travailler pour trouver des solutions. On est dans de sales draps, à nous de trouver des solutions."