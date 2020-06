Pas conservé par le Sporting Club de Lyon, Moustapha Bayal Sall prépare son après carrière

Moustapha Bayal Sall a joué dix ans sous le maillot de l'ASSE et a notamment marqué l'histoire du derby face à Lyon.

Le président du Sporting Club de Lyon a rappelé jeudi après-midi que c'était le plan. Moustapha Bayal Sall n'avait signé que pour une saison. L'ancien défenseur des Verts (34 ans) ne sera donc pas prolongé. Mohamed Tria évoque même l'après carrière du joueur.

"Moustapha Bayal Sall est en train de monter une académie au Sénégal dont le club est partenaire. On n'a pas eu de discussion sur le faire signer une saison supplémentaire parce que, lui, ce qu'il le passionne aujourd'hui c'est son après foot et faire avancer son académie."

Pour autant, Mohamed Tria ne prononce pas le mot "retraite" pour le défenseur qui a joué 232 matches sous le maillot de l'ASSE, mais il espère bénéficier de jeunes joueurs venus de l'académie de Moustapha Bayal Sall. Le partenariat existe encore pour trois ans.

Tria réagit au courrier anonyme envoyé à la DNCG

Lors de la conférence de presse de présentation du Sporting Club de Lyon, ex Lyon Duchère, le président a réagi au courrier anonyme envoyé à la DNCG et aux 17 autres clubs de National dénonçant une gestion frauduleuse de son club et des menaces sur des joueurs.

"Je suis stupéfait, un peu blessé. Ma première volonté a été de porter plainte à titre personnel, au nom de l’association, au nom de la société. Maintenant, j’attends sereinement l’ouverture d’une enquête. J’aimerais savoir qui a fait ça et pourquoi. Bizarrement, il sort dans les médias le jour de notre conférence de presse. Ça me gêne, pas pour moi, mais pour ma famille, mes proches, qui sont touchés. Mais je reste déterminé. On va aller au bout de nos projets".