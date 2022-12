"Mon cas personnel ? Je m'en fous, je veux juste prendre des points" : Laurent Batlles avant ASSE - Caen

Il en est convaincu : ses joueurs le soutiennent encore, il n'a pas encore tout essayé, il veut se battre pour prendre des points et sortir l'ASSE de la crise dans laquelle elle se trouve. A 24 heures d'une rencontre capitale face au Stade Malherbe de Caen, Laurent Batlles s'est présenté ce jeudi en conférence de presse d'avant match. Questionné sur sa situation personnelle, l'entraineur stéphanois préfère placer l'opération maintien au-dessus de tout.

"Ma situation ? Franchement, en toute honnêteté, je n'y pense pas, je ne suis pas là pour penser à ça, affirme Laurent Batlles*. Avec mon équipe et avec le club, je suis là pour essayer de prendre des points sur le match de Caen. Le reste ne m'appartient pas. Je suis dans le même lot que les entraineurs du monde entier. Je ne me soucie pas de ma propre personne. Ce que je veux, c'est que l'on arrive à prendre des points et à gagner des matchs.*"

(...)"Il y a des moments où l'on est bien, d'autres où nous le sommes moins. Aujourd'hui, je suis dans un moment plus difficile, comme les joueurs, comme le club. Nous allons essayer de sortir grandis de cette situation. Je travaille pour en sortir avec les joueurs que j'ai et avec les gens du club qui travaillent avec moi. Je ne suis pas là pour me poser des questions sur mon avenir. En fait, je m'en fous. Je veux juste prendre des points sur le terrain."

Cafaro et Bakayoko de retour, du changement dans les buts ?

Avant cette 17e journée de Ligue 2, l'ASSE est toujours dernière, avec sept points de retard sur le premier non-relégable. Sauf changement, Laurent Batlles devrait retenir un groupe de 19 joueurs. Mathieu Cafaro et Abdoulaye Bakayoko seront de retour, tout comme Jean-Philippe Krasso qui a purgé sa suspension. Deux autres certitudes : Thomas Monconduit et Sergi Palencia seront toujours absents, en phase de réathlétisation. Quant à Mathys Saban, il doit déclarer forfait sur blessure.

Quel sera le onze de départ de l'ASSE ? Laurent Batlles n'a pas écarté aujourd'hui d'y apporter du changement et de la nouveauté. Peut-être avec la première titularisation en attaque de Gaëtan Charbonnier. Peut-être aussi avec une surprise dans les buts. Fautif à Annecy, Matthieu Dreyer sera-t-il toujours titulaire ? Boubacar Fall peut-il être aligné pour la première fois ? "Je ne sais pas, on va voir", a simplement répondu l'entraineur de l'ASSE sur le choix du gardien.

ASSE - Caen, 17e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 18h ce vendredi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.