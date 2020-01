"Mon coeur restera toujours vert", Robert Beric fait ses adieux à l'ASSE et aux supporters

View this post on Instagram

Chers supporters, Après 4 ans et demi passés à Saint-Etienne, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Mon histoire à l’ASSE s’achève aujourd’hui et je m’en vais avec le sentiment d’avoir toujours tout donné pour cette couleur, le Vert, devenue si familière pour moi au fil du temps. Il était peut-être écrit que mon dernier but serait inscrit dans ce merveilleux stade qu’est Geoffroy-Guichard, à la dernière minute d’un derby qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Mon dernier frisson avec le maillot Vert sur les épaules, sans aucun doute le plus grand. Vous, qui constituez le Peuple Vert et rendez si spéciale cette ambiance dans le Chaudron, m’avez encouragé depuis mon premier jour dans le Forez. Pour votre soutien incroyable, votre bienveillance à mon égard et les innombrables marques d’affection reçues jusqu’à aujourd’hui, je tiens à vous dire MERCI. De la même manière, je tiens à remercier le Club, dans son ensemble, de m’avoir permis de faire partie de la grande histoire de l’AS Saint-Etienne. A partir de ce jour, nos chemins se séparent mais certainement pas nos cœurs. Le mien est devenu VERT et le restera pour TOUJOURS. 💚💚💚 #allezlesverts