Mon Petit Gazon, le jeu sur le football qui passionne 25.000 Héraultais

Qui n'a jamais rêvé d'entraîner sa propre équipe de foot avec les joueurs les plus compétitifs ? C'est le principe de "Mon Petit Gazon". Crée il y a six ans, ce jeu revendique près de 400.000 joueurs dont 25.000 Héraultais.

Benjamin Lecomte dans les cages et Neymar en attaque, le tout dans la même équipe. C'est possible grâce à Mon Petit Gazon. Le jeu sur internet propose à chaque participant de devenir un coach de Ligue 1 pour composer la meilleure équipe possible.

Ensuite, les joueurs s'affrontent entre amis ou collègues dans des ligues privées (de 2 à 10 joueurs). Les scores des matchs dépendent des réelles performances des équipes et des joueurs sur le terrain.

MGP (Mon Petit Gazon) a déjà séduit 25.000 adeptes dans l'Hérault depuis sa création il y a six ans.

"Ça a bien pris l'année dernière dans l'Hérault car il y avait pas mal de pépites du MHSC que les joueurs MPG s'arrachaient, notamment Boudebouz et Steve Mounié" - Martin, co-fondateur

Témoignages de joueurs

Julien alias Merguez FC

Joue depuis trois ans. Dispose de six ligues.

"Un jeu prenant. Selon les résultats, ça conditionne les discussions machine à café"

Théo de Montpellier

Joue depuis septembre. Dispose de trois ligues.

"Le jeu donne un intérêt à la Ligue 1 à chaque match même un Dijon-Amiens"

Victor

Joue depuis la rentrée.