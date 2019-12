"Mon rôle est de maintenir la pression sur les joueurs" Patrick Viera, coach de l'OGCNice

Nice, France

A la question avez-vous depuis samedi dernier et la victoire contre Angers votre équipe type, la réponse de Patrick Viera est simple: "Non !". L’entraîneur du gym ne veut en effet pas entendre parler de joueurs qui désormais auraient leur place quoi qu'il arrive sur le terrain. "Je choisis les joueurs en fonction de ce qu'ils donnent dans la semaine aux entraînements, explique le coach. Mon rôle c'est de maintenir la pression sur mes joueurs". Et l'ancien champion du monde 98 prend un exemple: "J'ai été très content de la prestation d'Arnaud (Lusumba). Après est-ce que ça suffit pour être titulaire le prochain match ? Non ! Ce que je veux c'est tirer le maximum d'Arnaud. Il a un potentiel énorme mais il doit encore être plus ambitieux, plus agressif dans certaines phase de jeu. J'attends ça de lui. Il peut encore apporter beaucoup plus, poursuit Patrick Viera. Il se satisfait encore dés fois du minimum. Il progresse mais il faut que ce soit plus constant". Et Patrick Viera de conclure que ce discours est valable pour d'autres joueurs. Le coach est donc exigeant à quelques heures d'un match important à Saint-Etienne, d'un match où il devra composer avec une défense un peu faible. Christophe Herelle et Andy Pelmard sont blessés et Danté est suspendu mais d'un match qu'il veut gagner pour montrer que l'équipe passe enfin dans une autre dimension, celle peut-être d'une moitié haute de Ligue 1.