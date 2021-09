Monaco - ASSE : le Rocher pour (enfin) décoller ?

Saint-Étienne n'a toujours battu personne cette saison et c'est forcément un problème. Englués sur la quasi-totalité du dernier exercice dans le bas du classement, les Verts ont vu, bien vite, revenir l'odeur des profondeurs.

Si les Stéphanois n'en sont pas encore à enchainer sept défaites comme la saison dernière au cœur de l'automne, ils restent sur trois revers de rang (pire série en cours en Ligue 1 avec Rennes) et le calendrier qui s'avance : Monaco, Nice et Lyon en dix jours, fait peur.

Monaco bon à prendre ?

Mais ce déplacement en principauté ce mercredi (19 heures) est peut-être le plus abordable. Monaco n'est pas aussi souverain que sur la deuxième partie de saison dernière et semble encore se chercher après son élimination des tours préliminaires de la Ligue des Champions en août. 14e avec cinq point et une seule victoire, les Monégasques aussi sont en retard sur les temps de passage.

C'est bien d'enchaîner vite - Claude Puel

Face aux hommes de Niko Kovac, le problème restera le même pour les Verts. Gagner en efficacité dans les deux zones de vérité. Ramener quelque chose du Rocher est à ce prix. "Quand on est en dette de résultat, on se réfugie dans le travail souffle Claude Puel. On a envie de disputer ces matchs (Monaco, Nice et Lyon) car on est compétiteurs. C'est un éternel recommencement et c'est bien d'enchainer tous les trois jours. Cela nous évite de cogiter".

Le même système que contre Bordeaux ?

Toujours privé d'Yvann Maçon (probablement indisponible jusqu'à la prochaine trêve internationale début octobre, Claude Puel pourrait reconduire son système à trois défenseurs expérimenté face à Bordeaux. Blessé à la tête mais rétabli, Saïdou Sow pourrait accompagner Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak. Miguel Trauco serait alors titularisé pour la première fois cette saison avec un rôle de piston sur le flanc gauche. Au milieu, le retour en tant que titulaire de Mahdi Camara est attendu.

