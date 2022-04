AS Monaco - OGC Nice : l'Europe derrière le Rocher

Si on aura les yeux rivés sur le stade Louis 2 ce mercredi soir, il sera également intéressant d'en jeter un sur la Meinau. Strasbourg (5e) reçoit Rennes (3e), pendant que Monaco (6e) accueille Nice (4e) et cette double confrontation directe pourrait être le tournant de la fin de saison concernant la course à l'Europe. Il y aura forcément des plumes et des points perdus en route et si le Gym parvient à faire le plein, la route serait toute tracée vers un destin européen qu'il vise depuis le début de saison. On n'en est pas là évidemment, surtout quand on regarde les dynamiques des deux clubs.

à lire aussi Ligue 1 : l'OGC Nice dit merci Delort face à Lorient

Andy Delort locomotive d'une attaque à la traîne

Relancé par sa victoire laborieuse face à Lorient (2-1), le Gym n'a pas rassuré ses supporteurs sur sa capacité à se montrer dangereux et à maîtriser les événements. Mais sur le plan comptable, ces trois points font du bien après une série de quatre rencontres sans succès. Dans le même temps le club du Rocher a enchaîné à Rennes une quatrième victoire de suite pour se relancer dans cette quête de podium, objectif affiché par la direction monégasque malgré la saison compliquée. Et pendant que les attaquants niçois marchent au ralenti, derrière la locomotive Andy Delort (auteur de 4 des 5 derniers buts du Gym), ceux de l'AS Monaco flambent.

Ben Yedder - Vanderson attention danger !

Depuis la défaite à Strasbourg (1-0), Monaco vient de marquer dix buts en quatre matchs, dont quatre par l'incontournable Wissam Ben Yedder (19 en Ligue 1 cette saison). Attention également à la recrue hivernale Vanderson (20 ans), auteur déjà de deux buts et trois passes décisives depuis son arrivée du Brésil en janvier. Monaco vient également de battre les trois premiers de Ligue 1 en quelques semaines. Paris (0-3), Marseille (0-1) et Rennes sont tombés. Aux Aiglons de s'agripper à ce Rocher pour ne pas tomber.