"Je veux remercier le président, le vice-président et le directeur sportif (du club de Monaco, ndlr) de me donner l'opportunité de revenir à la maison, à la case départ", a lancé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts en 123 sélections, formé à Monaco, devant plus de 70 journalistes accrédités venus de l'Europe entière au Yatch club de Monaco.

Nommé entraîneur de l'ASM ce week-end, Thierry henry a tenu en prologue à sa conférence de presse d'intronisation officielle comme nouvel entraîneur du club de la Principauté, actuellement 18e en Ligue 1.

"Quand j'ai reçu l'offre de Monaco, c'était le choix du cœur, a encore précisé Henry. Monaco s'est présenté comme une évidence pour moi". Le nom de l'ex-joueur emblématique d'Arsenal avait été cité les mois précédents du côté de Bordeaux et Aston Villa (D2 anglaise).

"J'aime rigoler mais quand on travaille, on travaille" 💬



Thierry Henry détaille le style d'entraîneur qu'il souhaite incarner pic.twitter.com/872p4m2xTt — La chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2018

Henry a également remercié la fédération belge et son sélectionneur Roberto Martinez, "qui n'a pas eu peur de ce que j'étais".

Avant de commencer à répondre aux questions des journalistes, Henry a présenté son staff technique et a précisé encore : "Avoir l'opportunité de revenir est extraordinaire".

"C'est bizarre, avant on parlait foot-foot, maintenant on parle coach-coach" 💬



Thierry Henry raconte sa relation avec Didier Deschamps et Zinédine Zidane, champions 98 devenus coachs avant lui pic.twitter.com/O53LKH4OMl — La chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2018

A 41 ans, l'ancienne gloire des Gunners va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club, après avoir été, deux saisons durant, adjoint de Roberto Martinez à la tête de la sélection nationale de Belgique.

L'ancien champion du monde 98 s'est engagé pour trois saisons, jusqu'en 2021. Il prendra les commandes du groupe lundi. Son premier déplacement est prévu samedi prochain à Strasbourg.