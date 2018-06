Ils sont environ 200 à Bordeaux et se sont donné rendez-vous rue Saint-Rémi à la Maison du Pérou, un magasin d'artisanat péruvien qui abrite aussi l'association du jumelage Bordeaux / Lima et le consulat honoraire du pays pour la grand sud-ouest de la France.

Son propriétaire Juan Vilches, arrivé il y a plus de vingt ans en France, s'attend à une chaude ambiance. "Le supporter péruvien, c'est comme l'Argentin ou le Brésilien, c'est chaud. Le foot on l'aime de cœur ! Ce n'est pas le foot professionnel, froid, calculé. Non. Quand on joue au foot, on joue avec le cœur, avec l'âme. Même si on perd, on a tout laissé sur le terrain."

36 ans d'attente

Même si on est loin de l'âge d'or des années 70 qui avait vu la sélection, emmenée par Teofilo Cubillas, atteindre les quarts de finale du Mondial mexicain, le pays vibre. "C'est le sport national, poursuit Juan Vilches. On commence à jouer dès l'école primaire. Quand vous allez au Pérou, la première chose que vous voyez en arrivant, ce sont des gens qui jouent au foot."

Les Péruviens ont attendu 36 ans, autant dire une éternité, pour voir leur équipe sortir à nouveau des qualifications et valider son billet pour la Russie. Et malgré la déception de la défaite (0-1) face au Danemark, une immense fête s'annonce dès dix heures du matin, heure local du coup d'envoi, dans les rues de Lima, d'Arequipa, de Trujillo ou de Chiclayo.

La sélection péruvienne, fierté de tout un pays. © Maxppp - Maxppp

"Lors des matches, la vie s'arrête au Pérou, explique Juan Vilches qui garde un souvenir très fort du Mondial 82 qu'il avait vécu dans son pays. Tout le monde arrête de travailler, même au gouvernement. Il y a des supporters partout. Sur les places, dans les avenues, les maisons, les stades, les parcs...On va manger, on va préparer des repas spéciaux avec la boisson nationale, le pisco sour, et de la bière aussi. On en boit beaucoup au Pérou. C'est vrai que le match est important mais c'est d'abord l'occasion de faire la fête. On est tous des amis, des copains. La rivalité, c'est fini, au moins pour la durée du match."

Autant dire qu'en cas de victoire face aux Français, le lac Titicaca risque d'entrer en ébullition et que les habitants de la rue Saint-Rémi à Bordeaux pourraient trouver le voisinage un peu trop bruyant.