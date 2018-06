Belfort va ouvrir une fan zone sur la place de l'Arsenal pour la phase éliminatoire de la coupe du monde 2018. Un écran géant diffusera les matchs de l'équipe de France des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Entre 7 000 et 20 000 spectateurs sont attendus en fonction des matchs diffusés.

Belfort, France

France Bleu Belfort Montbéliard l'avait annoncé il y a déjà plusieurs semaines, c'est désormais confirmé, Belfort aura sa fan zone dès les huitièmes de finale de la coupe du monde 2018. Elle sera ouverte uniquement pour les matchs de l'équipe de France. Chaque match coûte 13 000 euros en moyenne pour la ville de Belfort. La facture pourrait s'élever jusqu'à 50 000 euros si la France atteint la finale.

Un défi en matière de sécurité

"Cette place est très pratique, parce que la foule peut en sortir facilement, explique Gérard Piquepaille, adjoint au maire chargé de la sécurité. Tout s'était bien passé lors de l'Euro 2016, nous avons donc calqué et augmenté notre dispositif de sécurité par rapport à il y a deux ans." Une dizaine de policiers municipaux s'occuperont de la circulation et de lever les barrières (en cas de mouvement de foule). La police nationale sera aussi présente en renfort et une vingtaine d'agents de sécurité privés ont aussi été embauchés.

Les détails pratiques