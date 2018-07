Le but d'Umtiti a délivré tout un peuple tricolore. La rencontre fut si tendue contre nos chers voisins Belges et ce plus petit des scores (1 à 0) a provoqué la plus grande des joies. "ON EST EN FINALE !"

Après le Bac, la Coupe du monde ! - une lycéenne HEU-REUSE

Du but d'Umtiti à la délivrance Copier

Un air de liberté et de fête nationale © Radio France - Sarah Gilmant

Explosion de joie dans les rues de Chambéry une grande partie de la nuit : fumigènes, pétards , runnings de motos qui ont fait chauffer la gomme des pneus, escalades des panneaux de signalisation... comme au bon vieux temps... le bon vieux temps de 98 !!!

"On est en finale !!!! " Copier

Rose supporter numéro 1 © Radio France - Christophe Van Veen

"Il devrait y avoir des Coupes du monde plus souvent"

José a les larmes aux yeux devant une telle communion. "Il devrait y avoir des Coupes du monde plus souvent. On sent que les gens ont besoin d'union. On oublie les divisions, les religions, tout ce qui se passe dans le monde. Ce devrait être avec d'autres choses que le football, mais ce n'est pas grave. Si on arrive à se réunir autour d'un ballon rond, je prends quand même. Là on se retrouve tous derrière le drapeau de la France. C'est exceptionnel !"

Fête improvisée qui rappelle tant 1998 © Radio France - Christophe Van Veen