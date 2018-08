Après sa victoire en Coupe du monde il y a un mois, la France prend logiquement la tête du classement Fifa des meilleures nations, ce jeudi. C'est une première depuis 2001, la France sortait alors d'une période de domination sans partage sur le football mondial, après ses victoires lors du Mondial-98 et de l'Euro-2000.

L'Allemagne et l'Argentine dégringolent, la Belgique et le Brésil sur le podium

Les positions des équipes dans ce classement découlent logiquement de leurs performances lors de la Coupe du monde en Russie. Dans la dernière version communiquée en juin, la France était septième et l'Allemagne était en tête. Éliminée dès le premier tour, la Mannschaft a chuté à la quinzième place.

Les Bleus devancent la Belgique, qui gagne une place, et le Brésil, qui en perd une. La Croatie, finaliste du Mondial-2018, bondit de 16 rangs pour prendre la quatrième place. Grosse dégringolade pour l'Argentine, éliminée en huitièmes par les hommes de Didier Deschamps, qui ne fait plus partie du top 10 et pointe à la onzième place.

-

Une méthode de calcul modifiée

La France bénéficie également d'une modification de la méthode de calcul. "Nous avons décidé d'amender un petit peu le calcul pour donner plus de poids aux matches officiels", avait expliqué en juin le président de la Fifa Gianni Infantino, faisant alors le vœu que la nouvelle formule "sera un petit peu moins sujette aux critiques".