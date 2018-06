Chez Lyreco, spécialiste des fournitures de bureau, les salariés vivent à fond la Coupe du monde. De nombreux services sont décorés aux couleurs tricolores et pour les matchs des Bleus, comme ce mardi, face au Danemark, ils peuvent suivre les rencontres sur leur temps de travail à la cafétéria.

Marly, France

Pas toujours facile pour les amateurs de football de supporter l'équipe de France lorsque les matchs du Mondial 2018 se déroulent, comme ce mardi 26 juin contre le Danemark, en plein après-midi. Chez Lyreco, à Marly, les salariés sont autorisés à se rassembler, sur leur temps de travail, en bleu-blanc-rouge, dans la cafétéria.

Et pour cette dernière rencontre de la phase de poule, ils ont mis le paquet : drapeaux tricolores de toutes les tailles, baby foot, peluche géante, affiches de l'équipe de France et même chaussures à crampons en guise de déco, et pour s'amuser des mini cages de foot avec des ballons en plein milieu des services.

On fait des passes entre collègues sur le chemin des toilettes, on met des buts, c'est super sympa, ça fait du bien et ça détend - Émilie

Les salariés ont carrément installé des mini cages de foot dans certains services © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Au service client, une enclave de supporter belge, et des salariés qui, à chaque match des Bleus, se regroupent en équipe pour faire des pronostics, avec à la clé des lots à la fin de la Coupe du monde. Eux ne peuvent pas délaisser leurs clients pour aller suivre les matchs à la cafétéria. Ils ont quand même installé un écran qui tourne sans son mais leur permet quand même de suivre de loin la rencontre.

A chaque service sa déco © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Au rez-de-chaussée, ils sont une trentaine à suivre sur 4 écrans le match face au Danemark, tranquillement installés à manger des bonbons offerts par l'entreprise dans des gobelets tricolores. Tout ça sous l’œil de leur directeur général France, Stéphane Bossu :

C'est du grand n'importe quoi, la situation n'est pas du tout sous contrôle (rires) ! Non, entre regarder sur leur ordinateur et leur proposer de suivre avec leurs collègues, je trouve ça plus sympa, et donner cette possibilité va accroître leur envie de s'investir au sein de l'entreprise

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les salariés viennent de tous les services, ils sont arrivés un peu plus tôt le matin, ou ont terminé plus tard pour suivre le match. Raphaël et Catherine apprécient ce petit cadeau

C'est super agréable et puis il y a une super effervescence

Les écrans tournent en continu, les salariés peuvent donc suivre les autres matchs de la Coupe du monde.