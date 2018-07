Didier Deschamps est devenu le premier sélectionneur de l'équipe de France à guider les Bleus vers deux finales consécutives de grands tournois, l'Euro 2016 et le Mondial 2018. Didier Deschamps c'est aussi le plus gros palmarès du football tricolore. On se souvient de la victoire en Ligue des Champions quand il était capitaine de l'OM en 1993. Et puis en 1998 bien sûr, la victoire en Coupe du monde également en tant que capitaine. 20 ans après, va t-il entrer dans la légende ? Remporter une Coupe du monde comme joueur puis comme sélectionneur. Il rejoindrait le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer.

Didier Deschamps n'a "toujours pas digéré" l'Euro 2016

Pas question pour Didier Deschamps de revivre la finale cauchemardesque de l'Euro 2016, cette défaite 1 à 0 après prolongations face au Portugal. " _Ça fait toujours mal, on est passé à côté de quelque chose d'extraordinaire_, parce que l'opportunité d'être champion d'Europe, ça peut se présenter plusieurs fois, mais quand elle se présente une fois, il faut la saisir", a regretté Didier Deschamps ce lundi.

Tout pour la gagne

A 49 ans, Didier Deschamps croit mordicus en sa bonne étoile. C'est sa patte : tant pis pour la maîtrise, tout pour la gagne. Il a parfois été brocardé pour le jeu terne de son équipe, ou sa frilosité mais les résultats plaident pour lui. A confirmer pour de bon dimanche à Moscou. Croatie ou Angleterre ? Peu importe répond le "pragmatique" Didier Deschamps. Tant que la deuxième étoile est au bout du chemin.