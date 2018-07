Mondial 2018 : entre repos et entraînement, les Bleus ont quatre jours pour préparer la finale

Par Fanny Bouvard, France Bleu Alsace, France Bleu Berry, France Bleu Provence et France Bleu

L'Equipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde mardi soir en battant la Belgique, 1 à 0. Les joueurs ont maintenant quatre jours pour peaufiner leur jeu. C'est un de plus qu'en 1998 et 2006 et surtout un de plus que leurs adversaires.