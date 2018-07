Alors que la France et la Croatie sont opposées dans une finale inédite de la Coupe du monde ce dimanche, la rencontre pourrait également d'ores et déjà sacrer le prochain Ballon d'or.

France-Croatie : un match décisif pour le Ballon d’or ? Lors de cette finale inédite, six joueurs peuvent prétendre au plus beau trophée individuel : Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Hugo Lloris et Paul Pogba côté tricolore et Luka Modric côté croate.

Un vainqueur de la Coupe du monde presque toujours sacré

D'autant qu'un joueur vainqueur d'une la Coupe du monde est quasi systématiquement récompensé. Ce fut avec Paulo Rossi (1982), Lothar Matthäus (1990), Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002) et Fabio Cannavaro (2006).

Seules les deux derniers Mondiaux échappaient à la règle avec Lionel Messi (2010) et Cristiano Ronaldo (2014). Mais les deux "extra-terrestres"- quintuple Ballon d'or chacun - ont vu leur équipe se faire sortir prématurément du Mondial 2018. Tout comme celles du Brésilien Neymar. La voie semble dégagée pour qu'un Français ou un Croate soit sacré en décembre prochain.

Un Français vingt ans après 1998 et Zidane ?

Après l'échec en finale de l'Euro 2016, c'est bien du côté des hommes de Didier Deschamps que les chances sont plus importantes. En cas de succès, deux joueurs pourraient faire peser leur palmarès et leur saison exceptionnelle : Antoine Griezmann et Raphaël Varane.

Les deux évoluent dans le championnat espagnol : le premier a remporté la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid (face à Marseille en finale) et a terminé deuxième de la Ligue derrière Barcelone ; tandis que le second a décroché la Ligue des Champions avec le Real Madrid et pris la 3e place en championnat. En cas de gros match et/ou de nouveau but, "Grizou" - qui en est à trois réalisations et deux passes décisives - pourrait mettre fin au débat dès dimanche soir tout comme le défenseur Varane, infranchissable cette saison et auteur d'un but important en quart de finale de ce Tournoi (France-Uruguay, 2-0).

Autres prétendants chez les Bleus : Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Hugo Lloris. Âgée de 19 ans, la pépite du PSG réalise un bon Mondial (3 buts) malgré une saison mitigée avec le club de la capitale avec une élimination précoce en Ligue des Champions (8e de finale face au Real Madrid, vainqueur de l'épreuve) malgré quatre titres nationaux (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions). L'an passé, "Mbipbip" avait terminé à la 7e place du Ballon d'or.

N'Golo Kanté avait fini juste derrière lui (8e). L’inépuisable milieu de terrain de Chelsea peut-il viser plus haut ? L'un des meilleurs Bleus lors de ce Mondial si ce n'est le meilleur, risque de payer la performance de son club qui a terminé à une décevante 5e place de Premier League synonyme d'absence en ligue des Champions cette saison.

Auteur de parades fantastiques en équipe de France lors de cette Coupe du monde et impeccable avec Tottenham, Hugo Lloris peut espérer une bonne place dans le classement final. De là à espérer la consécration ? Ce serait une première pour un gardien de buts.

Enfin, Paul Pogba fait également figure d'outsider. Après un Mondial correct mais où il n'a pas brillé, le joueur de Manchester United devrait faire sa réapparition dans la liste des 30 nommés.

Côté croate, le seul qui pourrait rafler la mise s'appelle Luka Modric. Cinquième du classement du dernier Ballon d'or, le meneur de jeu du Real Madrid est comme Varane un galactique doré (4e Ligue des Champions cette saison). Le natif de Zadar a été élu trois fommes homme du match depuis le début de la compétition. A 32 ans, il pourrait être récompensé en cas de grosse finale.

Votez pour le prochain Ballon d'or

