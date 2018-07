Un rêve étoilé. La France rêve d'une deuxième étoile, 20 ans après 1998. Les Bleus, qu'on s'arrache dans l'Europe entière, sont favoris. Mais attention à la Croatie, déterminée à faire tout ce qu'elle peut pour gagner sa première Coupe du monde, dimanche à Moscou (17h, heure française).

Grizou après Zizou ?

Pour les hommes du capitaine Hugo Lloris, l'heure de vérité est arrivée dans la capitale russe. "On sait notre force et que le mental est un aspect très important à ce niveau de la compétition. Ce n'est pas le moment de lâcher", a-t-il prévenu.

Les deux précédentes finales de l'équipe de France avaient justement été marquées par des coups de tête, signés Zinedine Zidane, pour le meilleur en 1998 avec un doublé contre le Brésil (3-0), et pour le pire en 2006 avec un carton rouge, avant la défaite aux tirs au but face à l'Italie.

Zizou n'est plus là. A ses héritiers de jouer, pour que se grave dans la mémoire collective la "génération Griezmann" ou la "génération Mbappé".

Grizou", qui récuse la rime avec "Zizou" - "moi c'est plus 'Grizi'" - est très attendu. Il est monté en puissance et présente des statistiques consistantes (trois buts sur deux penalties et une bourde de gardien, deux passes décisives sur coups de pied arrêtés) mais n'a pas brillé comme à l'Euro, fini sur des titres de meilleur joueur et meilleur buteur avec 6 réalisations.

Et les attentes sont gigantesques autour de Kylian Mbappé. La gamin de 19 ans a ébloui la planète foot contre l'Argentine (4-3 en 8e de finale), suscitant les comparaisons avec Pelé, récoltant même les éloges d'"O Rei". Il n'a plus été décisif depuis.

L'ambitieux prodige du PSG a désormais une occasion en or de marquer son territoire, alors que trois monstres sacrés n'ont pas vu le dernier carré (Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar).

L'Euro "doit nous servir"

La défaite en finale de l'Euro 2016 (1-0 a.p. face au Portugal) "doit nous servir", a souligné Didier Deschamps samedi. "C'est quand on a vécu une finale qu'on appréhende mieux ou différemment l'approche d'un tel match, parce qu'une finale est toujours un événement à part".

Ses cadres, comme Paul Pogba, ont eux aussi actionné le levier de cette cruelle défaite et l'extincteur à euphorie, sur le thème "ce n'est pas fini". Après la demi-finale contre l'Allemagne (2-0), "on avait cédé un peu à l'euphorie, mais ça n'a pas été le cas après la Belgique. On a fait tellement d'efforts, on sait d'où on vient, on veut se donner les chances de gagner ce dernier match", a martelé Lloris.

"DD" est déjà devenu le premier sélectionneur à porter l'équipe de France vers deux finales de tournois majeurs. Mais le capitaine de l'âge d'or du foot français (doublé Mondial-1998/Euro-2000) a désormais l'occasion de rejoindre le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer en tant que vainqueur de Coupe du monde comme joueur puis sélectionneur. Sa bonne étoile légendaire accompagnera-t-elle la première au-dessus du Coq sur le maillot bleu ?

Et l'avant-centre Olivier Giroud finira-t-il comme Stéphane Guivarc'h, champion du monde sans marquer, ou débloquera-t-il son compteur avec un but en or ?

Croatie, première finale

La réponse dépend de la Croatie, portée par ses milieux Luka Modric et Ivan Rakitic, sans oublier son attaquant Mario Mandzukic. La petite nation de 4 millions d'habitants dispute sa première finale de Coupe du monde, avec une équipe qui a joué trois prolongations de suite...

"On s'est invité dans les pages des livres d'histoire en étant la plus petite nation à se qualifier pour une finale de Coupe du Monde, avec l'Uruguay (double champion du monde 1930 et 1950, ndlr), et si vous regardez les infrastructures de notre pays, nous sommes un miracle". Le sélectionneur croate, Zlatko Dalic, n'a pas boudé son plaisir.

Troisième du Mondial 1998 en France, à l'époque, le pays-hôte et son défenseur Lilian Thuram avait éliminé la Croatie de Davor Suker, aujourd'hui président de la Fédération de foot.

Les compos probables

France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.

Croatie : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (ou Pivaric) - Modric (cap.), Brozovic, Rakitic - Rebic, Mandzukic, Perisic (ou Pjaca)

L'équipe de France jouera tout en bleu

Comme face à la Belgique en demi-finale, les joueurs de l'équipe de France porteront leur traditionnelle tunique bleue (maillot, short et chaussettes). De quoi leur porter chance ? Une page d'histoire à écrire, en cyrillique et à l'encre bleue pour décrocher une nouvelle étoile. Le jour de gloire est à raviver.

