Réputés pour leur décontraction et leur légèreté, les Belges ont également montré qu'ils pouvaient être mauvais perdants après la victoire de l'équipe de France (1-0) en demi-finale du Mondial, ce mardi. Une preuve que le football déchaîne les passions et que sortir de ses gonds est une réaction, excessive, à la hauteur de l’ampleur de l’événement . Le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois, le meneur Eden Hazard et le défenseur Vincent Kompany n'ont pas épargné les Bleus après la rencontre.

Des Diables Verts

Eden Hazard, très remuant sur son côté gauche a fait souffrir un Benjamin Pavard souvent apathique face au talent du meilleur belge du match. Forcément déçu après sa prestation qui n'a pas empêché la défaite, Hazard a taclé le manque de créativité des Bleus, notamment dans les dernières minutes de la rencontre.

"Je préfère perdre avec le jeu de cette Belgique que gagner avec celui de cette équipe de France", a t-il lâché à la fin du match. Le milieu de terrain de Chelsea ajouté que, selon lui, les Bleus n'avaient "pas bien joué", mais qu"'il ont bien défendu et se sont montrés efficaces".

Le capitaine des Diables Rouges a quand même félicité les Bleus au micro de TF1, leur souhaitant même bonne chance pour la finale. "En tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'aimerais bien que la France gagne" la Coupe du Monde, a t-il expliqué.

Ce qu'on sait, c'est que la nation qui sera championne du monde se ne sera pas nécessairement plus forte que la notre" - Vincent Kompany, défenseur de la sélection belge.

Selon le défenseur central des Diables Rouges, Vincent Kompany, la Belgique était supérieur aux Bleus. "Je suis énormément déçu car la France repart avec toute la joie alors qu'elle n'a pas mieux joué que nous, a lâché le défenseur central. Ce qu'on sait, c'est que la nation qui sera championne du monde ne sera pas nécessairement plus forte que la notre.", a t-il lâché.

Thibaut Courtois, certainement l'un des meilleurs gardiens du monde, n'a pas pu cacher sa déception. Selon le portier belge, la France n'était "pas meilleure" que son équipe. "L’équipe en face a bien défendu à onze à 35 mètres du but et ils ont fait ça tout le tournoi. Contre l’Uruguay, ils ont mis un but sur coup-franc. Aujourd’hui, un but sur corner.", a t-il lâché plein d'amertume.

"C'est dommage pour le foot qu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné". a t-il ajouté.

A noter que plusieurs joueurs de la Belgique, comme le défenseur parisien Thomas Meunier suspendu pour la demi-finale, ont félicité les Bleus.