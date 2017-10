Mondial 2018 : France-Biélorussie, qualification directe ou barrage pour les Bleus ?

Après sa victoire samedi en Bulgarie (1-0), l'équipe de France a repris la tête de son et disputera au moins les barrages. Les Bleus peuvent directement se qualifier pour à la Coupe du monde 2018 face à la Biélorussie mardi au Stade de France, dernier match des éliminatoires.

Qualification directe pour la Coupe du monde 2018 en Russie ou bien barrage pour espérer y aller ? Il ne reste plus qu'un match à jouer mardi pour les équipes du Groupe A des qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2018, et les cas de figures sont assez simples pour les Bleus.

La France qualifiée si...

Elle fait au moins aussi bien face au Biélorussie que la Suède, 2e du groupe à un point derrière, qui affronte les Pays-Bas. Les hommes de Didier Deschamps n'auront même pas besoin de regarder le score de l'autre match s'ils gagnent.

Un exploit car l'équipe de France, depuis trente ans, ne s'est qualifiée pour un Mondial qu'une fois en finissant première de son groupe (pour l'édition 2006).

Le France en barrage si...

Elle perd et que la Suède gagne, ou elle perd et que la Suède fait nul (car la Suède a une meilleure différence de buts générale). Les Bleus seront assurés d'être barragistes, car le classement des 8 meilleurs 2es de groupe se fait en ôtant les résultats contre les derniers de groupe et ce système de calcul les favorise.

Les Bleus ne peuvent terminer quoiqu'il arrive au delà de la 2e place de groupe. Le tirage au sort des barrages aura lieu le 17 octobre.

Tête de série en cas de barrage

Si les Bleus allaient en barrage, ils seront assurés d’être tête de série. Le futur classement FIFA de l'équipe de France - compris entre 1.143 et 1.226 points selon le match face à la Biélorussie - fera d'elle, au pire, le quatrième meilleur des huit barragistes.

Un rendez-vous couperet (match aller-retour en novembre) dont les Tricolores aimeraient se passer après 2009 (face à l'Irlande et la fameuse main de Thierry Henry non sifflée) et 2013 (face à l'Ukraine 0-2 puis 3-0) où les supporters ont eu des sueurs froides.

à lire aussi VIDÉO - Qualifications Mondial 2018 : la France bat la Bulgarie et reste en tête de son groupe