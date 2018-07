Serquigny, France

70% des joueurs du Mondial 2018 sont équipés de chaussures qui contiennent des matériaux conçus et fabriqués par Arkema, à Serquigny. Un beau développement pour l'entreprise euroise, qui équipait lors de l'UEFA Euro 2016, un joueur sur deux. Le directeur du Cerdato, le centre de recherches et de développement d'Arkema, Fabien Debaud, espère la victoire de la France, ce dimanche 15 juillet, face à la Croatie. Mais les deux équipes sont en partie équipées de ces semelles en Pebax®, un thermoplastique élastomère, qui associe rigidité, légèreté et retour d'énergie et vivacité de la chaussure. 70% pour l'équipe de France et près de 90% pour l'équipe croate.

Cette combinaison confère à la chaussure légèreté, grande agilité, nervosité et précision lors du frapper de la balle" - Fabien Debaud, directeur du Cerdato

Détail de la semelle des chaussures portées par Kylian Mbappe lors de ce Mondial 2018 - Photo transmise par Arkema

Quand on demande à Fabien Debaud si c'est ce qui permet à Kylian Mbappe de courir si vite, notamment lors du match contre l'Argentine, le directeur répond sobrement : "on ne peut pas l'exclure".

Des statistiques pour ce Mondial 2018

Si les salariés sont derrière les Bleus pour cette finale contre la Croatie, ils scrutent les performances de toutes les équipes nationales. Des statistiques sont tenues pour le nombre de passes décisives (79%), de buts marqués, par des footballeurs équipées des semelles normandes.

Près de 70% des buts marqués l'ont été avec des chaussures portant ce plastique Made in France " - Fabien Debaud

Le tableau des statistiques d'Arkema pour ce Mondial en Russie - Document transmis par Arkema

Des semelles utilisées par les sportifs du monde entier

Adidas, Nike, Puma, Mizuno, Asics, The North face, les plus grandes marques utilisent pour leurs semelles le Pebax®. Il faut généralement 18 mois pour développer une nouvelle semelle. Elles sont utilisées par des marathoniens, des footballeurs américains, des skieurs, des sprinters comme Usain Bolt. C’est avec ce type de semelle que le Jamaïcain a signé son record sur 100 mètres en 2009. Aujourd’hui, Griezmann, Giroud, mais aussi Neymar, Cavani courent avec cette technologie qui a bouleversé le monde du foot.