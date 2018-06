Après son match nul face au Maroc (2-2), l'Espagne a terminé en tête du groupe B ce mardi devant le Portugal, tenue en échec par l'Iran (1-1). La "Roja" affrontera la Russie et le Portugal défiera l'Uruguay en 8e de finale de ce Mondial 2018.

L'Espagne et le Portugal ont eu chaud. L'Espagne, après son nul (2-2) contre le Maroc, termine en tête du groupe B et affrontera la Russie en 8e de finale du Mondial 2018. La "Roja" a souffert : elle était menée jusque dans le temps additionnel avant d'arracher un point grâce à des buts de Isco (19e) et Asapas (90e+1).

Le Portugal défiera dans un choc l'Uruguay après son match nul contre l'Iran (1-1). Le champion d’Europe en titre avait ouvert le score grâce à un superbe but de Quaresma (45e). Alors que Ronaldo a raté le break sur penalty, l'Iran a égalisé dans le temps addition et a bien failli doubler la mise.