Luis Suarez , et les 4 étoiles sur le maillot de la Céleste

Semur-en-Auxois, France

20 ans, depuis 20 ans les Bleus arborent fièrement cette étoile synonyme de victoire en coupe du monde. Ce succès de "Zizou et sa bande" en 1998 a offert le droit aux futures générations de porter sur le maillot bleu, cette étoile.

Du côté de l'Uruguay , Cavani, Suarez et leurs coéquipiers ont au dessus de leur écusson , brodées sur leur maillot, 4 étoiles. Ce qui voudrait dire que la "céleste" a remporté 4 coupes du monde. Un coup d’œil rapide sur le palmarès des mondiaux, permet d'infirmer cela. L’Uruguay s'est imposé en coupe du monde en 1930 et 1950 et c'est tout.

L'Uruguay a remporté la coupe du monde à deux reprises

Mais alors comment expliquer ces 4 étoiles ? La réponse, Paul Chabot, un franco-Uruguayen habitant à Semur-en-Auxois la connait. Cet homme de 45 ans, né à Montevideo, et aujourd'hui à la tête d'une agence immobilière dans l'Auxois, sera peut être l'un des seuls supporters de l'Uruguay ce vendredi en Côte-d'Or à l'occasion du 1/4 de finale du mondial.

2=2=4

Comme sa famille, dont une partie, vit encore en Uruguay, il pense que la Céleste est capable cette année de gagner la coupe du monde et donc une 5ème étoile. Une 5ème étoile donc, car avant la création de la coupe du monde en 1930, l'Uruguay a remporté à deux reprises les Jeux Olympiques, or avant la création de la coupe du monde l’épreuve de foot des JO était considérée comme "un championnat du monde". 2+2=4, deux coupes du monde, deux médailles d'or olympiques cela fait donc 4 étoiles. CQFD

Ce vendredi entre deux rdv, Paul passera régulièrement au bar, à côté de son agence pour voir l'évolution du score entre la France et l'Uruguay , le maillot de la céleste sur le dos et ces 4 étoiles juste au dessus du cœur.