La Croatie s'est imposée ce dimanche aux tirs au but contre le Danemark et rejoint la Russie, pays organisateur, en quarts de finale.

Grands favoris face au Danemark, la Croatie a arraché sa qualification lors de la séance des tirs au but. Cette rencontre a débuté pied au plancher, avec l'ouverture du score de Jörgensen dès la première minute de jeu. Mais les Croates ont réagi dans la foulée, avec l'égalisation de Mandzukic à la quatrième minute. Les deux équipes se sont ensuite neutralisées. Cela s'est donc joué aux penaltys. La Croatie peut dire ouf... C'est finalement son gardien Danijel Subasic qui a sauvé la méconnaissable équipe des Balkans aux tirs au but.

La Croatie rejoint la Russie en quart de finale

Un peu plus tôt dans l'après-midi à Moscou, la Russie s'était elle aussi débarrassée de l'Espagne aux tirs au but (4 t.a.b à 3; 1-1 a.p). Russes et Croates ont maintenant rendez-vous samedi à Sotchi dans une compétition pimentée. Car le tournoi russe a été sans pitié pour les places fortes du foot mondial : l'Allemagne, tenante du titre, a été éliminée en poules ; le Portugal, champion d'Europe en titre et l'Argentine, vice-champion du monde en titre, ont été éliminés en 8e de finale...

Sans oublier les dix Ballons d'or qui quittent le tournoi avec les départs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un nouvel ordre mondial du foot va-t-il émerger ?