Plus de 30.000 supporters sont attendus ce dimanche devant l'écran géant de la place de Jaude pour pousser derrière les Bleus et décrocher une nouvelle étoile. Un dispositif de sécurité conséquent est mis en place pour faire la fête sans incidents dans la fan zone clermontoise.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

A peu de choses près, on prend les mêmes et on recommence. Privée de marée jaune et bleu au printemps, la place de Jaude va quand même être le théâtre d'une nouvelle communion sportive. Cette fois, les supporters auvergnats seront tricolores et le ballon sera rond. Un écran géant de 100 M2 va être dressé pour contenter les 30.000 à 40.000 de personnes attendues ce dimanche pour assister à ce France - Croatie qu'on espère légendaire.

150 agents mobilisés

La fan zone clermontoise sera accessible à partir de 13h30, soit trois heures et demi avant le coup d'envoi de la finale. L'accès à la place de Jaude sera limité à cinq entrées. Depuis le boulevard Desaix, les avenues Julien, des Etats-Unis, du Colonel-Gaspard, et depuis la rue Blatin. Une fois sur place, vos sacs seront contrôlés avant d'accéder à la fan zone. La vente d'alcool sera interdite à partir de midi. Les bouteilles en verre sont interdites et les bouchons des bouteilles en plastique seront enlevés. Au total, 150 agents seront mobilisés pour assurer la sécurité du public.

Stationnement et transports en commun

Pour ceux qui veulent absolument se garer en ville, l’accès au parking du Centre Jaude se fera uniquement par la rue Lagarlaye. L’entrée du parking Vercingétorix sera fermée dès 13 heures. Plus sagement, il est conseillé de se garer à l'extérieur de la ville et de privilégier les transports en commun (pas de tramway cet été). De toute façon, les artères situées autour de la fan zone seront interdites à la circulation et au stationnement dès 13 heures. Notez que pour l'après-match, le trafic des lignes de bus A et C sera renforcé. Des lignes qui seront déviées dans les deux sens par les boulevards Mitterrand, Vercingétorix, Ballainvilliers, Pasteur et Duclaux.

Clermont-Ferrand : une fois n'est pas coutume, Vercingétorix a changé de drapeau © Radio France - Eric Le Bihan

Si l'ambiance sera sans doute électrique dans la fan zone, Météo France prévoit aussi un dimanche lourd et orageux. En cas de coups de chaud ou de bobos, un poste de secours sera dressé rue du Maréchal-Foch. Et pour ceux qui vont user et abuser de liquides en tout genre, des blocs sanitaires seront installés rue Alluard et sur le parvis de l'église des Minimes. L'occasion d'aller y allumer un cierge pour nos Bleus....